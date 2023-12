SHANGHAI, 15 décembre 2023 /CNW/ -- UnionPay International (« UPI » ou « la société ») s'est récemment associé à Trip.com, la plus grande agence de voyages en ligne au monde, pour offrir aux titulaires de carte UnionPay une expérience de paiement améliorée dans le cadre d'un partenariat qui coïncide avec la reprise graduelle du marché du tourisme transfrontalier.

Le partenariat couvre l'ensemble des principales devises de transaction sur les sites mondiaux de Trip.com qui acceptent les paiements en ligne d'UnionPay, notamment la région administrative spéciale de Hong Kong, Singapour, la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et d'autres marchés touristiques clés de Trip.com.

À l'heure actuelle, Trip.com exerce des activités dans plus de 200 pays et régions, couvrant plus de 1,2 million d'hôtels, offrant à ses clients une vaste gamme d'options d'hébergement. Elle dispose également d'un réseau aérien de plus de 2 millions d'itinéraires individuels reliant plus de 5 000 villes dans le monde.

UPI dessert la plus grande base de détenteurs de cartes au monde, ses cartes ayant été émises dans 79 pays et régions. Conformément aux tendances et aux besoins des consommateurs en matière de voyages, UPI continue de relier l'industrie mondiale des voyages aux services de paiement transparents. Depuis 2023, le trafic aérien d'UnionPay International et l'achalandage des agences de voyages en ligne ont augmenté de 81 % et de 153 % respectivement. Cette nouvelle collaboration élargit l'acceptation en ligne des cartes de plus de 200 millions de titulaires de cartes UnionPay à l'extérieur de la Chine continentale. De plus, sur le marché de Hong Kong, les titulaires de carte locaux profitent d'un service amélioré grâce à l'intégration de la version de Hong Kong de l'application UnionPay et à l'activation des transactions en dollars de Hong Kong.

Ce partenariat avec Trip.com contribuera à mieux répondre aux besoins de paiement des titulaires de carte UnionPay dans les principaux marchés, et renforcera la présence internationale d'UPI sur le marché mondial des agences de voyages en ligne à long terme, démontrant la croissance du réseau mondial de paiement d'UPI et renforçant l'influence internationale de la marque UnionPay.

Voici la déclaration de Wang Zhe, responsable des activités de financement à l'étranger de Trip.com : « Trip.com a toujours eu à cœur d'offrir des services de voyage complets et de premier ordre à ses utilisateurs. Le partenariat avec UnionPay International est une autre étape importante dans notre mission d'innover et d'améliorer l'expérience client de façon continue. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir des services de réservation de voyage et des solutions de paiement plus pratiques et conviviaux aux détenteurs de cartes UnionPay partout dans le monde. »

À propos d'UnionPay International

UnionPay International se concentre sur les activités internationales d'UnionPay, un réseau mondial de paiement qui dessert la plus importante base de titulaires de carte au monde. En collaboration avec plus de 2 500 partenaires à l'échelle mondiale, UnionPay International a permis l'acceptation de cartes dans 181 pays et régions, et ses cartes ont été émises dans 79 pays et régions. À l'extérieur de la Chine continentale, UnionPay est acceptée par plus de 38 millions de marchands et 1,76 million de guichets automatiques.

À propos de Trip.com

Trip.com est un fournisseur international de services de voyage à guichet unique, offerts en 24 langues dans 39 pays et régions et en 35 monnaies locales. Trip.com dispose de vastes réseaux d'hôtels et réseaux aériens qui englobent plus de 1,2 million d'hôtels et de vols de plus de 510 compagnies aériennes desservant 3 400 aéroports dans 220 pays et régions du monde. Le service à la clientèle multilingue de classe mondiale de trip.com, accessible en tout temps, ainsi que ses centres d'Édimbourg, de Tokyo et de Séoul, contribuent à « créer la meilleure expérience de voyage » pour ses millions de clients dans le monde. Pour réserver votre prochain voyage, visitez le trip.com .

SOURCE UnionPay International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]