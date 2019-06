UnionPay International ajoute de nouvelles trousses de solution de paiement mobile à sa plateforme à code source ouvert

Le code source de la solution de portefeuille d'UPI sera ouvert pour les institutions partenaires, les commerçants et les développeurs par l'intermédiaire de la plateforme UPI Developer

SHANGHAI, 13 juin 2019 /CNW/ - UnionPay International (« UPI »), fournisseur de premier plan mondial de solutions de paiement, a annoncé aujourd'hui l'introduction de la solution de portefeuille UPI par l'intermédiaire de sa plateforme ouverte appelée UPI Developer.

En se connectant à la plateforme, les institutions et les développeurs indépendants peuvent accéder à la solution de paiement mobile d'UPI pour concevoir leurs propres portefeuilles numériques, ou pour enrichir leurs fonctions de paiement mobile et les cas d'utilisation des services de portefeuille numérique existants. Les services de paiement mobile s'intégreront de manière transparente aux cartes UnionPay, offrant ainsi plus d'occasions aux organisations pour développer et rationaliser les services de paiement mobile pour les centaines de millions de détenteurs de cartes UnionPay dans le monde.

UnionPay International continue d'innover et de mettre à jour ses capacités en matière de services numériques

En réponse à l'évolution rapide des habitudes de paiement des consommateurs dans le monde, UPI a dévoilé la plateforme UPI Developer en janvier 2019 et a lancé, à ce jour, 17 trousses d'interface de programmation d'applications accessibles par l'entremise de la plateforme. Cette dernière est conçue pour fournir un accès accru aux solutions de paiement et de données d'UnionPay afin d'accélérer la pénétration du marché par sa technologie de paiement mobile.

Depuis son lancement, la plateforme UPI Developer a été consultée des dizaines de milliers de fois et relie actuellement plus de 100 institutions partenaires étrangères et développeurs indépendants à la gamme innovante de produits et services de paiement mobile transfrontaliers d'UPI.

« UnionPay International met constamment à jour ses programmes d'assistance technique en fonction des habitudes de consommation et des tendances mondiales en matière de paiement mobile afin d'offrir une gamme complète de services de paiement numérique », a déclaré M. Cai Jianbo, chef de la direction d'UnionPay International.

UPI a mis sur pied un solide écosystème intégré qui complète les méthodes traditionnelles de paiement hors ligne et de soutien technique avec les dernières technologies de paiement mobile pour aider les institutions partenaires et les commerçants à travers le monde.

« Grâce au lancement d'UPI Developer, nous avons répondu à une demande internationale croissante d'accès aux services de paiement d'UnionPay dans une variété de cas d'utilisation », a déclaré M. Cai. « En fournissant aux institutions partenaires et aux développeurs un accès sur demande à nos produits et services, nous serons en mesure d'accélérer rapidement le développement de notre technologie de portefeuille numérique et de fournir plus de solutions de paiement mobile aux titulaires de cartes internationaux », a-t-il ajouté.

L'intégration de la solution de portefeuille à la plateforme UPI Developer aidera les institutions et UnionPay à croître grâce à la coopération. Grâce au guide de programmes sur la plateforme des développeurs, les développeurs peuvent accéder à plusieurs interfaces de programmation d'applications pour créer une solution de portefeuille numérique à moindre coût et réduire les délais de mise en marché.

Les institutions financières et les commerçants privilégient les solutions de portefeuille numérique

Le dernier Global Mobile Payment Industry Report (rapport sur l'industrie mondiale du paiement mobile) publié par le Global System for Mobile Communications a révélé qu'il existe plus de 900 millions d'utilisateurs de solutions de paiement mobile dans le monde. Les entreprises doivent développer rapidement des services de paiement mobile pour répondre à l'évolution des habitudes des consommateurs en matière de paiement, et la solution de portefeuille d'UPI sera un outil essentiel pour les aider à préserver un avantage concurrentiel.

L'objectif du lancement de la solution de portefeuille d'UPI est d'offrir une gamme complète de ressources pour répondre à l'évolution du paysage technologique et de fournir un meilleur soutien aux commerçants et aux institutions. La solution de portefeuille numérique d'UPI offre un service à guichet unique qui comprend l'accès au réseau mondial de commerçants acceptant UnionPay, ainsi qu'une variété de fonctions de paiement mobile UnionPay, de technologies de liaison de cartes et de gestion de comptes.

Plus de 17 institutions établies dans 11 régions, notamment Hong Kong, Macao, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, ont adopté la solution globale de portefeuille d'UnionPay pour compléter ou mettre à niveau leurs produits de portefeuille mobile et pour localiser les services de paiement mobile d'UnionPay dans le but de répondre aux besoins des titulaires de cartes.

À titre d'exemple d'intégration réussie, mentionnons la Bank of China Hong Kong (BOC Hong Kong) qui a combiné les services de paiement mobile et les interfaces de programmation d'applications de paiement par code QR de la plateforme UPI Developer d'UnionPay à leur portefeuille numérique appelé « BOC Pay ». Ce faisant, BOC Hong Kong permet à ses utilisateurs de BOC Pay de bénéficier du même service de paiement par code QR que les utilisateurs de l'application UnionPay pour faire des paiements par code QR chez plus de 10 millions de commerçants dans 30 pays et régions.

SOURCE UnionPay International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Département des relations publiques, 86-21-20265843, UPIPR@unionpayintl.com