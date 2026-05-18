L'impression métallique multi-laser et l'optimisation des procédés par l'IA accélèrent l'adoption de la fabrication additive industrielle.

SHANGHAI, 18 mai 2026 /CNW/ -- Unionfab, une plateforme de fabrication numérique, élargit ses services d'impression 3D métallique industrielle pour ses clients aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Optimisée par des systèmes d'impression 3D métallique industrielle multilaser et une plateforme de fabrication fondée sur l'intelligence artificielle, Unionfab peut réduire certains cycles de production de pièces métalliques en petites séries de 30 jours ou plus à 5 jours.

Grâce à des systèmes d'impression métallique à six lasers, Unionfab réduit les délais de production de pièces métalliques en petites séries de 30 jours à seulement 5 jours dans les cas les plus rapides.

À mesure que la demande augmente pour des structures légères, des géométries complexes et des cycles d'itération produit plus rapides, la fabrication additive métallique évolue d'une technologie de prototypage haut de gamme vers une méthode importante de production industrielle en petites séries. Parallèlement, la maturité croissante des systèmes d'impression multi-laser, l'optimisation des procédés par l'IA et les chaînes d'approvisionnement en poudres métalliques améliorent considérablement la productivité et la structure des coûts de l'impression 3D métallique.

Affiliée à UnionTech, un fabricant d'équipements industriels pour l'impression 3D, Unionfab a déployé plus de 100 systèmes industriels d'impression 3D métallique, y compris des systèmes SLM à quatre lasers et à six lasers désormais produits à grande échelle. Par rapport aux systèmes à double laser conventionnels, les dernières plateformes multi-laser peuvent augmenter l'efficacité d'impression jusqu'à 40 % tout en réduisant les coûts de fabrication d'environ 30 %.

Grâce à sa technologie propriétaire de précompensation des procédés par IA, Unionfab a réussi à atteindre une impression à grande vitesse avec une épaisseur de couche de 0,6 mm, améliorant l'efficacité de production et réduisant les coûts de fabrication tout en maintenant une densité élevée et une qualité de surface uniforme.

Unionfab supporte divers matériaux de qualité industrielle, y compris l'acier inoxydable (316L, 17-4PH), l'aluminium (AlSi10Mg, Al6061, Al901X), le titane (TC4), le CuCrZr et l'Inconel (625, 718). Développé en interne, son alliage d'aluminium haute résistance de qualité aérospatiale Al901X combine résistance à la chaleur, solidité structurelle et compatibilité avec l'anodisation, facilitant ainsi la production en faible volume de pièces finales en alliage d'aluminium grâce à l'impression 3D métallique.

« Au cours des dernières années, l'industrie chinoise de l'impression 3D métallique a connu une itération technologique rapide et une maturation industrielle. L'innovation continue parmi les fabricants d'équipement, les chaînes d'approvisionnement en matériaux et les fournisseurs de services de fabrication entraîne des améliorations rapides de l'efficacité d'impression, de la stabilité des processus et des coûts de fabrication globaux », a souligné Allen Yang, PDG d'Unionfab. « Nous croyons que le moment est venu pour les fabricants mondiaux de réévaluer la façon dont ils développent et produisent des pièces métalliques complexes. »

Avec plus de 1 000 imprimantes 3D industrielles et plus de 400 machines CNC en interne, Unionfab offre des services de fabrication de bout en bout. En intégrant l'impression 3D, l'usinage CNC, le moulage par injection, la tôlerie et le moulage rapide, l'installation accompagne les développeurs de matériel depuis le prototypage initial jusqu'à la production à grande échelle.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site

http://www.unionfab.com

Soumettre une demande de prix en ligne :

https://www.unionfab.com/order

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981311/image1.jpg

SOURCE Unionfab

CONTACT : Unionfab, [email protected]