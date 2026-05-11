L'entreprise présente une vaste couverture des matériaux, l'usinage de précision, le soutien à l'inspection et un délai d'exécution rapide pour le prototypage et la production à faible volume

SHANGHAI, 11 mai 2026 /CNW/ - Unionfab, une plateforme de fabrication sur demande axée sur le prototypage rapide et la production à faible volume, élargit son soutien à l'usinage CNC pour les ingénieurs, les équipementiers et les équipes de produits en Allemagne, aux États-Unis et au Canada.

Unionfab présente ses capacités d’usinage CNC renforcées, soutenues par environ 400 machines CNC, des délais d'exécution de 3 à 5 jours, des tolérances jusqu’à 0,0005 po, un soutien à l’inspection et des services de post-traitement.

À mesure que les cycles de développement se raccourcissent et que les exigences techniques sont de plus en plus exigeantes, la sélection des matériaux et la stabilité des procédés jouent un rôle de plus en plus important dans la fabrication CNC. Unionfab prend en charge une vaste gamme de matériaux d'ingénierie courants et spécialisés spécifiés dans les projets nord-américains et européens, y compris les alliages d'aluminium tels que 6061-T6 et 7075, les aciers inoxydables tels que 303, 304, 316 et 17-4 PH, les aciers à outils tels que A2, D2, H13 et P20, ainsi que les alliages de titane, le laiton, le cuivre et les plastiques d'ingénierie tels que POM, nylon, polycarbonate, PMMA, ABS et PEEK.

Soutenue par environ 400 machines CNC, Unionfab prend en charge à la fois le prototypage et les exigences de production à faible volume. Pour certains projets, l'entreprise offre des délais d'exécution de seulement trois à cinq jours, des options de tolérance avancées jusqu'à ±0,0005 pouce et une vaste gamme de services de post-traitement et de finition de surface, y compris l'anodisation, le polissage, le décapage au jet de billes, le placage et la peinture.

Pour les applications critiques de précision, Unionfab fournit également des processus d'inspection et de contrôle de la qualité pour soutenir la vérification dimensionnelle, la cohérence de la production et l'amélioration de la manufacturabilité. En plus de l'usinage, l'entreprise offre un soutien axé sur l'ingénierie tout au long de la soumission, de l'examen des procédés et de la production.

« Les clients qui évaluent les fournisseurs CNC aujourd'hui attendent plus que la seule capacité d'usinage », déclare Allen Yan, chef de la direction d'Unionfab. « Ils s'attendent également à des options de matériaux appropriées, à une qualité d'usinage constante, à une communication technique fiable et à des délais d'exécution conformes aux calendriers réels du projet. »

La plateforme de fabrication en ligne d'Unionfab optimise l'efficacité de l'approvisionnement grâce à des devis rapides et à une gestion simplifiée des commandes. Les clients peuvent demander des devis à l'adresse : https://www.unionfab.com/order

À propos d'Unionfab

Unionfab est une plateforme de fabrication à la demande offrant des services d'usinage CNC, d'impression 3D, de moulage sous vide et de production à faible volume pour sa clientèle mondiale.

Site internet : www.unionfab.com

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SOURCE Unionfab

CONTACT : Unionfab, courriel : [email protected],