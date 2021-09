Uniforme des paramédics - Il faut arrêter le gaspillage d'argent public !

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ, section locale SCFP 7300) dénonce l'utilisation des uniformes des paramédics du Québec par certains gestionnaires privés des services ambulanciers pour y inscrire le logo de leur entreprise. Alors que certaines entreprises optent pour une identification discrète, d'autres apposent maintenant leur logo de façon criarde et très visible sur de l'équipement qui devrait pourtant être standard à travers le Québec et qui est financé par de l'argent public.

Une entreprise ambulancière de la Mauricie, Ambulance 22-22 inc., a jugé pertinent d'inscrire de façon répétée et très visible le nom de son entreprise sur les manteaux de type « 3 en 1 » que portent les paramédics dans le cadre de leurs fonctions. Cette inscription rend cet outil de travail difficile à utiliser lorsque les paramédics sont appelés à travailler dans d'autres entreprises, forçant ainsi ces autres entreprises à acheter à nouveau cette pièce d'équipement d'une valeur de près de 800 $.

« On commence par les manteaux, mais où s'arrêteront ces stratégies douteuses de publicité financées à même les fonds publics : les chemises, les pantalons ? Combien de logos ça va leur prendre sur les uniformes des paramédics pour assouvir leur égo ? Le seul logo qui devrait apparaître sur les uniformes des paramédics québécois, c'est celui du gouvernement du Québec » a déclaré Sébastien Gourre, secrétaire général de la FTPQ.

« Au moment où certain.e.s intervenant.e.s du milieu des soins préhospitaliers d'urgence souhaitent la professionnalisation des paramédics, il nous semble mal avisé de les transformer en panneau réclame d'entreprises qui ont le monopole sur leur secteur d'activité. Il faut s'interroger sur la pertinence d'une telle dépense dans le contexte actuel des finances publiques » a, pour sa part, ajouté Benoit Cowell, président de la FTPQ.

Rappelons que le financement des entreprises ambulancières privées est sous la loupe de la Vérificatrice générale du Québec et que, dans son rapport de 2020-2021, celle-ci dénonçait vivement leur manque de coopération lors de ses vérifications et soulignait que le système actuel est loin de garantir une utilisation optimale des ressources et un service de qualité axé sur le patient.

La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat indépendant exclusif de paramédics au Québec. La FTPQ est un syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, la plus grosse centrale syndicale au Québec.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: David Gagnon, vice-président FTPQ, (438) 883-8303 ; Ronald Boisrond, Communications SCFP, 514 802-2802