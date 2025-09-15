Unifor rencontrera la haute direction de Domtar pour discuter de l'avenir des usines de Kénogami et Dolbeau

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le syndicat Unifor rencontrera la haute direction de Domtar dans les plus brefs délais pour discuter de l'avenir des usines de Kénogami et de Dolbeau, deux piliers industriels de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Dans un contexte de marché en décroissance, il est normal que les travailleuses et travailleurs souhaitent savoir ce que l'avenir leur réserve. » a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Alors que de nombreuses transformations affectent l'ensemble du secteur forestier, Unifor souhaite établir un dialogue constructif avec la direction de l'entreprise afin d'obtenir un portrait clair des intentions futures.

« Nos membres méritent des réponses claires et transparentes sur la vision à long terme de l'entreprise. Les installations de Kénogami et de Dolbeau jouent un rôle fondamental dans la vitalité économique de nos communautés, et nous voulons nous assurer qu'elles continueront d'être au cœur de la stratégie de Domtar » ajoute Daniel Cloutier.

Unifor réitère l'importance stratégique de ces usines pour l'économie régionale, les travailleuses et travailleurs qu'elles emploient, et l'ensemble de la chaîne de valeur forestière.

Le syndicat entend défendre activement la pérennité de ces installations et s'assure de tenir ses membres informés de toute évolution.

