La déclaration suivante est attribuée à Ryan Kantautas, vice-président, Ressources humaines, La Compagnie Ford du Canada Limitée.

OAKVILLE, ON, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Ford Canada collabore de longue date avec Unifor et envisage avec optimisme la conclusion d'une convention collective afin d'assurer la compétitivité de ses activités au cœur d'une concurrence internationale intense. Dans un contexte d'incertitude économique mondiale, il est plus important que jamais de préserver les emplois au Canada. Nous allons demander à nos employés de nous aider à modeler cette nouvelle réalité.

