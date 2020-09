Comme toutes les grandes célébrations en 2020, l'Halloween sera un peu différente cette année. En plus des fermetures d'écoles, des événements annulés et des anniversaires sans invités, un nouveau sondage1 réalisé à la demande d'UNICEF Canada révèle que seulement un tiers des parents canadiens pensent envoyer leurs enfants faire du porte-à-porte pour l'Halloween cette année et que moins de la moitié pensent offrir des bonbons.

Partout au pays, les enfants sont passés à côté d'événements clefs de leur vie pour freiner la propagation de la COVID-19. Plus que jamais, les parents sont à l'affût de moyens créatifs afin de se divertir en famille. De fait, six parents canadiens sur dix ont déclaré qu'ils recherchaient cette année des activités sûres et respectueuses de la distanciation sociale pour l'Halloween.

Pour garder l'esprit de l'Halloween bien vivant, UNICEF Canada encourage les enfants à se déguiser, à parcourir leur quartier avec leur famille ou leur entourage immédiat, et épater leur communauté tout en aidant les enfants défavorisés du monde entier. Le Marchethon UNICEF de l'Halloween peut se tenir le jour de l'Halloween ou à tout moment en octobre, du moment qu'il se déroule dans le respect des consignes de sécurité et de distanciation physique.

« Les enfants ont sacrifié une partie de leur enfance pour ralentir la propagation de la COVID-19. Ils ont manqué l'école, leurs activités sportives, leur remise de diplôme et sont passés à côté d'importantes étapes de leur jeunesse. La campagne Marchethon UNICEF de l'Halloween offre aux familles l'occasion rêvée de célébrer l'Halloween, en toute sécurité, tout en aidant à protéger les enfants les plus vulnérables du monde contre les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19. Ce marchethon permet aux enfants d'aider d'autres enfants, mais aussi de rester eux-mêmes des enfants », explique Rowena Pinto, la chef des programmes d'UNICEF Canada.

UNICEF Canada a également le plaisir de dévoiler le nom de sa nouvelle ambassadrice de l'Halloween : Sophie Nélisse. Jeune actrice à la feuille de route déjà impressionnante, Sophie Nélisse croit que les enfants doivent rêver en grand et suivre leurs rêves, ce qui fait d'elle une représentante idéale pour la campagne du Marchethon UNICEF de l'Halloween.

« Les enfants peuvent transformer le monde. Je me souviens d'avoir moi-même recueillis des pièces de monnaie pour l'UNICEF quand j'étais jeune; c'était la première fois que j'appuyais un organisme de bienfaisance et cette expérience m'a vraiment marquée », a déclaré Sophie Nélisse. « Aujourd'hui, je suis ravie d'aider UNICEF Canada à donner aux enfants la possibilité d'avoir de grands rêves et d'agir pour défendre le droit des enfants d'avoir une enfance, où qu'ils soient dans le monde. »

Comment les Canadiennes et les Canadiens peuvent-ils participer au Marchethon UNICEF de l'Halloween? Les enfants et les adultes peuvent créer leur propre page de collecte de fonds sur le site unicef.ca/FeteHalloween. Une fois inscrits, les participants recevront par la poste une trousse du Marchethon UNICEF de l'Halloween, comprenant un écusson avec un code QR pour recueillir les dons numériques. Il s'agit en fait d'un équivalent numérique de la traditionnelle tirelire orange de l'UNICEF.

L'argent recueilli dans le cadre de cette campagne permettra de procurer des produits essentiels, comme de l'eau, de la nourriture, une éducation et des soins de santé, aux enfants défavorisés dans le monde entier.

Pour faire un don ou pour savoir comment participer, visitez le site unicef.ca/FeteHalloween.

L'agence de création Juniper Park\TBWA a travaillé en collaboration avec UNICEF Canada pour créer la campagne Marchethon UNICEF de l'Halloween. PHD Canada, une agence de planification des communications et d'achat média est chargée de l'aide à la commercialisation.

Téléchargez le contenu multimédia ici.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous oeuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca/fr ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

À propos de Juniper Park/TBWA

Juniper Park\TBWA (www.juniperparktbwa.com) est l'entreprise de la Disruption® : le moteur culturel pour les marques du 21ème siècle. Agence primée de rang mondial située au coeur de Toronto, Juniper Park\TBWA utilise une approche basée sur la Disruption® pour développer des idées qui transforment les marques. Notre équipe compte de plus de 140 esprits créatifs de classe mondiale qui accompagnent à travers l'Amérique du Nord des clients tels que Nissan, PepsiCo, GoDaddy, GSK Consumer Healthcare ou encore Intuit. En 2018, TBWA\Worldwide (www.tbwa.com), dont Juniper Park\TBWA fait partie, a été élue agence mondiale de l'année par Adweek, et en 2019, nommée l'une des entreprises les plus innovantes par Fast Company. Suivez nous sur Instagram et Twitter, ou aimez notre page Facebook pour découvrir les dernières nouvelles du Park.

_________________________________ 1 UNICEF Canada s'est associé à l'agence de recherche Fuse Insights pour savoir ce que pensent les parents canadiens de l'Halloween 2020. Un sondage a été mené en septembre 2020 auprès d'un échantillon national de 1 000 parents d'enfants âgés de moins de 18 ans.

