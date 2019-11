Uniban Canada, une compagnie du Groupe Clairus, conclut un partenariat avec neuf nouvelles grandes compagnies d'assurance canadiennes

LAVAL, QC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Uniban Canada, une compagnie du Groupe Clairus, est fière d'annoncer qu'elle a récemment signé une entente de partenariat avec neuf nouvelles grandes compagnies d'assurance canadiennes en vue de gérer leurs réclamations liées au verre automobile. Ces nouveaux partenaires comprennent, entre autres, Aviva, Economical Insurance, Edge Mutual, Unica et Assurance RSA.

Uniban Canada fournit des services d'administration de tierce partie au Canada depuis 2005. Les solutions novatrices de l'entreprise (qui reposent sur sa plateforme technologique Conversense), conjuguées au vaste savoir-faire de celle-ci, permettent aux compagnies d'assurance d'accroître leur efficacité, tout en simplifiant le traitement des réclamations liées au verre automobile et en améliorant l'expérience client. Uniban propose également des centres d'appels bilingues, des services d'audit en temps réel et un système de facturation centralisé.

« Nous sommes honorés qu'un si grand nombre d'importantes compagnies multirisques au Canada aient choisi Uniban afin de simplifier et d'accélérer les procédures de traitement des réclamations dans un environnement sûr et efficace, en vue d'offrir à leurs clients l'expérience de demandes de règlement la plus positive possible, a déclaré Marc Desmarais, président et chef de la direction pour Uniban Canada. Nous nous employons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et étoffons sans cesse notre offre de produits et de services afin d'appuyer cette mission. »

À la fine pointe de la gestion des réclamations en matière de verre

Grâce à ces neuf nouveaux partenariats récents, Uniban Canada traitera en tout plus de 13 000 nouvelles déclarations de sinistre liées au verre automobile chaque mois. L'entreprise a traité plus de 1,3 million de réclamations liées au verre automobile depuis 2005 et a toujours respecté son engagement qui vise à ce que les assurés, les courtiers et les autres intervenants de l'industrie aient accès aux solutions les plus efficaces visant à répondre aux défis que pose actuellement la complexité croissante des réparations de vitres automobiles.

« Edge Mutual a récemment effectué la transition au service de verre automobile d'Uniban, que nous estimons être un complément à nos services de gestion des réclamations, a déclaré Dave McCullough, directeur des réclamations et de la gestion des risques pour Edge Mutual. Uniban s'est montrée professionnelle, cordiale et accommodante. Nous sommes heureux de traiter désormais avec elle ! »

Uniban cherche constamment à optimiser le traitement des réclamations liées au verre automobile, de façon à transformer l'expérience client de ses partenaires grâce à une meilleure autonomie et à un environnement technologique plus attrayant.

« Les services d'Uniban permettent à nos clients de régler leurs déclarations de sinistre en toute fluidité, ce qui leur fait gagner du temps tout en nous permettant de réaliser des gains considérables dans des domaines tels que la limitation des coûts et la gestion du rendement des fournisseurs », a renchéri Jeff Cowan, directeur national des réclamations automobiles chez Economical Insurance.

À propos d'Uniban Canada

Uniban Canada, une entreprise du Groupe Clairus, est un important fournisseur technologique de services de remplacement, de réparation et de calibration pour le verre automobile et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), destinés aux propriétaires de véhicules, aux parcs automobiles et aux compagnies d'assurance. La société exploite actuellement 19 centres de distribution et dessert sa clientèle à travers plus de 220 centres de services et 300 unités mobiles ainsi qu'au moyen d'une technologie de pointe en réclamation sur demande.

Renseignements: communiquez avec Sindy Houle, directrice principale, assurance, en composant le 905-745-8143 ou en écrivant à houles@uniban.ca

