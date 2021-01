Uni-Sélect récompense ses fournisseurs canadiens lors de l'événement AUTOXPO

BOUCHERVILLE, QC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) a annoncé les gagnants des prix annuels à ses partenaires d'approvisionnement pour le Canada, qui récompensent chaque année leurs réalisations, leur innovation et leur service remarquable, lors du dernier jour de son événement AUTOXPO, qui s'est tenu virtuellement pour la toute première fois, les 15-16-17 janvier 2021.

L'événement de cette année a été un moment particulièrement propice pour réfléchir aux 12 derniers mois de l'organisation et pour reconnaître le soutien de ses partenaires fournisseurs. « Leurs efforts nous ont aidés collectivement à assurer l'approvisionnement du marché secondaire de l'automobile, en fournissant essentiellement des produits et des outils de soutien qui aident nos membres partenaires et les magasins corporatifs à offrir les programmes nécessaires pour soutenir les ateliers de services automobiles dans tout le pays », a déclaré Jason Best, le vice-président principal et directeur général de la région de l'Est, Marchandisage et Marketing, Uni-Sélect Canada.

La période sans précédent que nous avons tous vécue au cours de la dernière année et les défis que cela représente pour les clients et les fournisseurs de Uni-Sélect sont deux sujets qui ont été mentionnés, et un remerciement spécial a d'ailleurs été adressé à tous les partenaires d'approvisionnement pour leur résilience. « Le marché secondaire de l'automobile, comme nous le savons, est un secteur résilient et, à l'image de celui-ci, nos fournisseurs sont restés engagés et concentrés afin de fournir les produits et les services de façon à trouver des moyens d'assurer un approvisionnement constant », a ajouté Jason Best. « Nous remercions tous nos partenaires fournisseurs, leurs équipes et leurs dirigeants pour le soutien continu qu'ils nous ont apporté au cours des derniers mois. »



Cette année, Uni-Sélect a honoré son partenaire Brake Parts Inc LLC en lui décernant le prix Diamant, distinction accordée à un fournisseur qui a excellé dans sa capacité à fournir des produits de marque nationale et privée à travers le réseau canadien de Uni-Sélect, à tous les niveaux de distribution, de ses centres de distribution aux ateliers de services automobiles. Brake Parts Inc LLC a également été récompensé pour avoir aidé les membres du réseau et les magasins corporatifs à stimuler les ventes et à offrir un soutien technique de qualité.

Cette 7e édition des prix canadiens de Uni-Sélect a également permis de souligner la performance, le service et le soutien remarquables des lauréats dans les catégories suivantes :

Prix Allié en or - Outils de vente pour les grossistes indépendants et les installateurs : Mevotech L.P.

Prix Allié en or - Campagne marketing de l'année : Grote Industries, Co.

Prix Allié en or - Formation et soutien technique : Gates Canada Inc.

Prix Expert en technologie : Dorman Products, Inc.

Prix Performance - Pièces automobiles : CDN Energy and Power Corp.

Prix Performance - Produits de peinture et équipement de carrosserie : ITW Evercoat

Prix Performance - Outils et équipement : Milwaukee Electric Tool Corporation

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).



Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins corporatifs. www.uniselect.com

