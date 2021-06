BOUCHERVILLE, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect ») annonce aujourd'hui que Brent Windom a décidé de prendre sa retraite de ses fonctions de président et chef de la direction, ainsi que de président et chef de l'exploitation du secteur Produits automobiles Canada, à compter du 30 juin 2021, ainsi que de ses fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration. Brian McManus a été nommé pour lui succéder et il occupera le double rôle de président exécutif et de chef de la direction de Uni-Sélect inc.

« Compte tenu de la décision de Brent, le conseil d'administration a déterminé qu'il serait naturel que Brian prenne en charge les opérations quotidiennes de Uni-Sélect en tant que chef de la direction. Nous sommes très heureux qu'il ait décidé d'accepter ce rôle supplémentaire. Afin d'assurer une transition en douceur, Brent a accepté de rester à titre de consultant pour une période de deux ans », a déclaré Michelle Cormier, administratrice principale de Uni-Sélect inc. « Nous remercions Brent pour ses nombreuses années de service loyal et dévoué à Uni-Sélect », a conclu Mme Cormier.

« J'ai travaillé durant plus de 20 ans chez Uni-Sélect, occupant différents postes et passant à travers divers cycles d'affaires et périodes de transformation. J'ai senti qu'il était temps pour moi de mettre à profit mon expérience en faisant la transition vers un rôle de consultant », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction de Uni-Sélect inc.

« Je souhaite remercier le conseil d'administration pour sa confiance en mes capacités de leadership et il me tarde de collaborer avec l'équipe de direction afin de développer la stratégie, faire croître la Société et continuer à créer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Brian McManus, président exécutif de Uni-Sélect inc.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 4 800 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 75 magasins exploités par la Société, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins exploités par la Société de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 20 000 clients, avec un réseau de plus de 170 magasins exploités par la Société. www.uniselect.com

SOURCE Uni-Sélect inc.

Renseignements: Pierre Boucher, CPA, CMA, Jennifer McCaughey, CFA, MaisonBrison Communications, Tél. : 514 731-0000, [email protected], [email protected], [email protected]

Liens connexes

http://www.uniselect.com/