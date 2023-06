BOUCHERVILLE, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Uni-Sélect inc. (TSX : UNS) (« Uni-Sélect ») a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui par webdiffusion en direct. Les sept candidats présentés dans la circulaire d'information de la direction de Uni-Sélect datée du 17 mai 2023 et déposée sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ont été élus. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-après.

Candidat Votes favorables Absentions Nbre % Nbre % Michelle Cormier 30 014 968 93,96 1 930 209 6,04 Martin Garand 31 723 220 99,31 221 957 0,69 Karen Laflamme 31 722 805 99,30 222 372 0,70 Chantel E. Lenard 31 343 421 98,12 601 756 1,88 Brian McManus 31 365 557 98,19 579 620 1,81 Frederick J. Mifflin 31 709 577 99,26 235 600 0,74 David G. Samuel 30 607 924 95,81 1 337 253 4,19



À propos de Uni-Sélect

Avec plus de 5 200 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec), au Canada, et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect répond aux besoins de plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et de plus de 4 000 ateliers par l'entremise de ses bannières d'ateliers de réparation et installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect telles que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite de plus de 145 magasins de produits de peinture de carrosserie sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle sert plus de 30 000 clients annuellement.

Au Royaume-Uni, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de GSF Car Parts, est un important distributeur de produits automobiles qui sert plus de 20 000 clients avec un réseau de plus de 175 magasins corporatifs. www.uniselect.com

