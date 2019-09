Uni-Sélect annonce la vente du programme ProColor à Fix Auto

BOUCHERVILLE, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété la vente du programme de bannière ProColor à Fix Auto.

« Depuis que Uni-Sélect a lancé la bannière ProColor au Québec en 2001, le réseau est passé de 28 à 172 ateliers de carrosserie. Je tiens à exprimer notre gratitude aux membres de l'équipe ProColor qui ont travaillé avec nous au cours des 18 dernières années et qui ont contribué à établir la position de leader de ProColor sur le marché québécois. Fix Auto dispose d'un solide réseau mondial et d'une forte réputation dans l'industrie de la réparation automobile, particulièrement sur le marché canadien, et nous sommes heureux que ProColor continuera de croître sous son égide », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction, Uni‑Sélect inc.

ProColor complétera les activités de Fix Auto au Québec et le réseau Uni-Sélect continuera de soutenir ProColor et son expansion à travers le Canada grâce à un contrat de partenariat d'approvisionnement à long terme.

Uni-Sélect a également conclu une entente avec l'acquéreur afin d'assurer une transition adéquate avec les membres de l'équipe, les clients et les fournisseurs.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociés à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 190 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONs PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectives, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‑Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus pour 2019, ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales pour 2019, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons d'exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE Uni-Sélect inc.

Renseignements: Annie Paré, Directrice principale, Communications, Mobile : (514) 243-6263, apare@uniselect.com

