TORONTO, le 8 août 2023 /CNW/ - Le mois d'août est le Mois de la santé et de la sécurité oculaires des enfants, et puisqu'une bonne vision revêt une importance significative pour la croissance et le bien-être d'un enfant, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) veut sensibiliser à l'importance des examens de la vue et mettre en relief le travail réalisé par le projet d'examens de la vue des enfants autochtones (Indigenous Children Eye Examination, ou projet ICEE). À ce jour, le projet ICEE a contribué à prodiguer des soins oculaires à plus de 6 000 enfants autochtones partout au Canada dans les municipalités de Moosonee, de la Première Nation crie de la Moose, de la Première Nation d'Attawapiskat, de la Première Nation de Fort Albany, de la Première Nation de Kashechewan, de la Première Nation Weenusk et, plus récemment, à l'Île-à-la-Crosse.

Le projet ICEE, fondé par le Dr Kourosh Sabri, membre de la SCO et ophtalmologiste pédiatrique, élabore un modèle de soins oculaires unique en son genre et autonome à l'intention des enfants et jeunes autochtones âgés de six mois à 18 ans. Ce modèle est conçu pour profiter aux enfants autochtones des régions sous-desservies du Canada, et comprend la formation de jeunes à l'échelle locale afin d'évaluer les enfants et de détecter des problèmes oculaires. Le prochain voyage dans la Première Nation d'Attawapiskat, prévu du 15 au 17 septembre, comprendra une équipe de cinq membres du projet ICEE qui offriront une formation à des jeunes de la région et qui évalueront et traiteront également les enfants pour d'éventuels problèmes oculaires.

« Le dépistage des troubles oculaires chez les enfants est essentiel afin de détecter des problèmes qui pourraient passer inaperçus et causer des problèmes plus tard », affirme le Dr Kourosh Sabri, ophtalmologiste pédiatrique et strabismologue et fondateur du projet ICEE. « De nombreux enfants de ces collectivités autochtones doivent voyager plus d'une heure par avion pour consulter un professionnel des soins oculaires. Grâce au projet ICEE, nous avons découvert que plus de 50 % des enfants autochtones de cette collectivité n'avaient jamais passé d'examen de la vue. Il est essentiel de mettre sur pied une stratégie nationale de dépistage des troubles de la vue afin de prévenir une perte de vision de longue durée, en particulier chez les enfants. Le projet ICEE aspire à devenir le programme national de sensibilisation pour la prestation de soins oculaires aux enfants autochtones qui résident dans des régions éloignées et sous-desservies du Canada. »

Selon un sondage réalisé en 2022 par la SCO , la moitié des Canadiens déclarent qu'ils font examiner les yeux de leurs enfants tous les deux ans (53 %) et surveillent les signes précurseurs comme le fait de loucher, de tenir des objets très près des yeux et de se frotter les yeux, la sensibilité à la lumière ou une mauvaise coordination main-œil (50 %). Alors que seulement la moitié des Canadiens surveillent la vision de leurs enfants et reconnaissent les signes précurseurs, il est essentiel de sensibiliser en faisant la promotion d'examens de la vue réguliers pour protéger leur bien-être visuel.

« Puisque la vision joue un rôle essentiel dans le développement global d'un enfant, le maintien d'une bonne santé oculaire devrait constituer une priorité », déclare la Dre Vivian Hill, ophtalmologiste pédiatrique et strabismologue et présidente du Conseil des grands enjeux de la profession à la Société canadienne d'ophtalmologie. « Un examen de la vue réalisé par un professionnel des soins oculaires peut permettre de détecter des problèmes de vision communs durant l'enfance comme des erreurs de réfraction, le strabisme et autre. Ainsi, une détection rapide et un traitement efficace du problème peuvent contribuer à éviter des problèmes plus graves plus tard. »

À l'occasion du Mois de la santé et de la sécurité oculaires des enfants, la Société canadienne d'ophtalmologie explique certains des troubles visuels courants chez les enfants :

Strabisme : trouble visuel dans lequel un œil ou les deux ne sont pas bien alignés lorsqu'ils se concentrent sur un objet. L'œil peut se tourner vers l'intérieur, l'extérieur, le haut ou le bas, et le strabisme est généralement causé par un mauvais contrôle des muscles oculaires.

Amblyopie : aussi connu sous le nom d'œil paresseux, ce trouble visuel entraîne une vision réduite dans un œil ou les deux en raison d'une stimulation visuelle insuffisante des voies optiques. L'amblyopie peut être causée par le strabisme, des erreurs de réfraction et une privation visuelle (p. ex., cataractes, ptosis, etc.).

Erreurs de réfraction : trouble visuel dans lequel la forme de l'œil empêche la formation d'une image focalisée sur la rétine, ce qui entraîne une vision floue de près ou de loin. Voici des exemples de types d'erreurs de réfraction :

Myopie (les images à distance sont floues);



Hypermétropie (les images rapprochées sont floues);



Astigmatisme (images floues et déformées);



Anisométropie (différence de réfraction entre les deux yeux).

Pour de plus amples renseignements, visitez le site voirlespossibilites.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca .

À propos du projet ICEE (Indigenous Children Eye Examination)

Le projet d'examen de la vue des enfants autochtones (Indigenous Children Eye Examination, ou projet ICEE), un projet national lancé en 2020, vise à apporter des soins oculaires autosuffisants et à long terme aux enfants autochtones du Canada en proposant des dépistages des troubles de la vue et des examens de la vue aux enfants âgés de six mois à 18 ans dans tout le pays. En formant du personnel infirmier à l'échelle locale ainsi que des membres des collectivités desservies, le projet ICEE assure qu'un suivi se fait localement, créant ainsi un modèle durable pour les soins oculaires pédiatriques. Pour de plus amples renseignements, visitez le site iceenow.ca .

