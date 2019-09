Une usine dédiée à la fabrication de nourriture pour chiens et chats verra le jour à Drummondville

Outre le Groupe Inovo et le Groupe Legault, ce projet d'envergure est également soutenu financièrement par Développement économique Canada pour les régions du Québec, Investissement Québec et Desjardins. Stratégiquement situé sur la route 139 dans le parc industriel de Drummondville, à proximité des autoroutes 55 et 20 ainsi que de la frontière américaine, cet emplacement a été choisi afin de permettre à l'usine d'être plus agile dans ses exportations vers les États-Unis.

L'usine sera dotée d'une superficie de 121 760 pieds carrés sur un terrain de 784 465 pieds carrés. On y retrouvera des équipements à la fine pointe de la technologie afin d'assurer la production de nourriture sèche pour chiens et chats, développée avec les meilleurs experts en nutrition animale. La construction a été amorcée en juillet dernier et s'échelonnera sur une période d'environ 18 mois, pour une ouverture prévue au début de 2021.

« Jupiter entend se positionner comme une référence dans les domaines de la science et de la technologie alimentaire. En effet, nos deux entreprises familiales se sont toujours distinguées en raison de notre sens de l'innovation, notre dynamisme et notre volonté de diversification. Nous avons décidé de mettre notre vision et nos forces en commun dans le projet Jupiter pour mettre de l'avant le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaires les plus strictes de l'industrie. Comme nous partageons les mêmes valeurs, le bien-être de nos employés, de nos clients et leurs animaux sont toujours au cœur des activités de nos entreprises et l'usine Jupiter s'inscrit tout naturellement dans cette même veine. »

Jean-Philippe Désilets, directeur chez Groupe Inovo et Jules Legault, copropriétaire du Groupe Legault

« Notre gouvernement est fier d'accompagner Jupiter dans son projet de mise en place de cette nouvelle usine en lui accordant une contribution remboursable de 2 millions de dollars. Avec cet appui, nous misons sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès d'une entreprise qui se démarquera dans des marchés sans cesse en évolution. Jupiter contribuera activement au dynamisme économique du Centre-du-Québec et constituera une fierté pour la région! Nous avons de l'ambition pour nos régions et quand des entreprises comme Jupiter ont du succès, c'est tout le Canada qui en profite! »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Voir deux grandes entreprises comme Groupe Inovo et Groupe Legault choisir Drummondville pour allier leurs forces afin de mieux répondre aux besoins du marché, cela me rend extrêmement fier! Je réitère l'appui de la Ville de Drummondville à ce projet prometteur et souhaite beaucoup de succès à l'usine Jupiter! »

Alexandre Cusson, maire de Drummondville

« Investissement Québec est fière d'accompagner le Groupe Inovo et le Groupe Legault dans la concrétisation de leur projet d'usine Jupiter. Nous entendons continuer à soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, en offrant le support nécessaire aux entreprises comme le Groupe Inovo et le Groupe Legault qui optent pour l'adoption de technologies de fabrication novatrices dans leurs démarches de croissance et d'innovation. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Desjardins Entreprises est très fier d'appuyer les fleurons québécois que sont le Groupe Inovo et le Groupe Legault, des partenaires de longue date, dans leur projet d'usine à la fine pointe de la technologie. Ce projet, conçu par des entrepreneurs passionnés, fera rayonner le Québec sur les marchés internationaux quant à l'approvisionnement d'aliments de très haute qualité pour animaux de compagnie. »

Sylvain Morel, vice-président, Marchés agricole et agroalimentaire chez Desjardins

À propos du Groupe Inovo

Depuis 1965, la famille Désilets, qui possède le Groupe Inovo, exploite avec passion une entreprise avicole dans quatre provinces canadiennes. Le groupe possède, entre autres, la compagnie Nutri-Expert qui produit des moulées pour animaux ainsi que Acti-Sol qui se spécialise dans la production d'engrais naturels. L'entreprise familiale mise sur une grande synergie entre les différents secteurs d'activités où elle est présente.

À propos du Groupe Legault

Le Groupe Legault veille au déploiement et au soutien des diverses entreprises du groupe dont notamment Mondou, chef de file dans la vente au détail de nourriture et d'accessoires pour animaux de compagnie.

