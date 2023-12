Une trêve médiatique jusqu'au 15 janvier 2024

MONTRÉAL, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Après plusieurs séances de négociation réalisées en présence du conciliateur, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ et le gouvernement sont encore trop éloignés pour espérer la fin des négociations dans les prochains jours.

Dans le but de favoriser la poursuite d'un dialogue constructif et productif, le conciliateur recommande aux parties de limiter au maximum les commentaires sur la place publique jusqu'au 15 janvier 2024. En termes clairs, il suggère que le gouvernement et la FIQ ne discutent pas dans les médias traditionnels des négociations en cours jusqu'à cette échéance. La FIQ accepte la proposition du conciliateur.

Cette démarche a pour objectif de mettre en place des conditions gagnantes pour en arriver à une entente. Ainsi, toutes les énergies seront mises sur les négociations qui vont se poursuivre de façon intensive et d'éviter qu'elles ne soient perturbées par des déclarations inopportunes.

La FIQ n'entend pas tenir de journées de grève d'ici au 15 janvier 2024.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Félix Tremblay, conseiller syndical en relations de presse, 418 559-2223, [email protected]