L'arrivée de Team Town Sports inaugure une nouvelle ère pour le magasinage pour tous les athlètes canadiens pratiquant des sports d'équipe

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Sporting Life Group dévoile Team Town Sports, une nouvelle bannière nationale qui offrira à tous les Canadiens une expérience de magasinage inclusive et rehaussée pour répondre à leurs besoins en matière de sports d'équipe. Qu'il s'agisse de hockey, de basketball, de soccer, de baseball ou de tout autre sport d'équipe, Team Town Sports rejoint les bannières Sporting Life et Golf Town, marquant ainsi une introduction épique sur la scène moins bien desservie des sports d'équipe dans le paysage de consommation canadien. Les magasins ouvriront leurs portes sur les principaux marchés canadiens au printemps 2023 et seront complétés par une plateforme de commerce électronique de première qualité. Il s'agit de la dernière étape du parcours de Sporting Life Group visant à rehausser l'ordinaire et à offrir une expérience de magasinage inoubliable aux Canadiens à l'échelle nationale.

« En créant un lieu où tous les consommateurs peuvent accéder à l'équipement dont ils ont besoin pour jouer et s'entraîner pour les sports d'équipe qu'ils aiment, Team Town Sports représente la réinvention de l'expérience de magasinage de produits sportifs », a déclaré Chad McKinnon, président de Sporting Life Group. « Notre objectif est de répondre aux besoins d'une population canadienne diversifiée avec un modèle qui se veut accueillant et inclusif. Notre dernier concept rassemblera tous les sports d'équipe sous un même toit, ce qui nous permettra de nous rapprocher de nos clients par le biais d'une passion commune pour le sport. »

Un moteur de croissance pour les clients et les employés

Après le lancement de trois magasins initiaux, Team Town Sports est prête à poursuivre son expansion à travers le Canada. L'introduction de la bannière reflète la prochaine étape de croissance et d'opportunités pour Sporting Life Group et les communautés dans lesquelles ces magasins sont situés. L'expansion prévue pour Team Town Sports se traduira par l'ouverture d'environ 25 magasins d'un bout à l'autre du pays, créant entre 2 000 et 2 200 nouveaux emplois pour tous les Canadiens.

Les premiers magasins Team Town Sports ouvriront en mai 2023 :

Market Mall, Calgary, AB (ouverture 11 mai) - situé au 3412 49 th St. NW, #100, T3A 2Y9 avec une superficie de 26 000 pieds carrés.

(ouverture 11 mai) - situé au 3412 49 St. NW, #100, T3A 2Y9 avec une superficie de 26 000 pieds carrés. Heritage Mall, Calgary, AB (ouverture 24 mai) - situé au 33 Heritage Gate SE, #33, T2H 3A7 avec une superficie de 34 000 pieds carrés.

(ouverture 24 mai) - situé au 33 Heritage Gate SE, #33, T2H 3A7 avec une superficie de 34 000 pieds carrés. Meadowvale Town Centre, Mississauga, ON (ouverture 24 juillet) - situé au 3135 Argentia Rd, #6/LVB, L5N 8E1 avec une superficie de 30 000 pieds carrés.

Une destination pour les joueurs de toutes les équipes et de tous les niveaux

Un design contemporain et accueillant s'ajoute à un modèle de service de première qualité qui incarne le principe d'un service complet de bout en bout. L'éthique d'inclusion sera profondément ancrée chez Team Town Sports et se reflétera dans le personnel qui apportera son expertise en matière de produits et sa passion pour le sport aux consommateurs, ainsi que dans les catégories de produits qui leur seront proposées. Les clients trouveront la gamme de produits parfaite qui convient à tous les sports d'équipe, tous les sexes et tous les âges, y compris Kids' Kingdom, une section dédiée de chaque magasin qui s'adressera aux jeunes sportifs, leur offrant une expérience mémorable au début de leur parcours dans les sports d'équipe. Team Town Sports offrira également la gamme de produits la plus large et la plus importante pour les athlètes féminines, une clientèle historiquement moins bien desservie sur le marché canadien du commerce de détail de produits sportifs, avec une large gamme des meilleurs équipements pour tous les sports d'équipe.

Les amateurs et les professionnels de nombreux sports, dont le hockey, le soccer, le baseball, la balle-molle, le basketball, le volley-ball, le cricket, le curling, la crosse, le football, le rugby et la ringuette, pourront trouver tout ce dont ils ont besoin pour tous les sports d'équipe sous un même toit. Team Town Sports est fière d'offrir les dernières technologies de simulation, une expertise approfondie en matière de service et un ajustement personnalisé de l'équipement, ce qui en fait la première destination pour les Canadiens à tous les niveaux de sport et d'habileté.

Team Town Sports est la troisième bannière détenue et exploitée par Sporting Life Group. Pour plus d'information sur la nouvelle bannière Team Town Sports, visitez : TeamTownSports.com

À propos de Team Town Sports

Team Town Sports est la première destination au Canada pour l'équipement et l'expertise en matière de sports d'équipe, en magasin et en ligne. Avec des projets d'expansion de 25 magasins à l'échelle nationale, Team Town Sports offre aux clients la meilleure expérience de magasinage inclusive de produits pour répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière de sports d'équipe. Du hockey au volley-ball en passant par le curling, le cricket et la ringuette, Team Town Sports propose tous les articles et vêtements dont les Canadiens ont besoin pour pratiquer leurs sports comme ils le souhaitent. Team Town Sports est une bannière de Sporting Life Group.

À propos de Sporting Life Group

Sporting Life Group est une compagnie de commerce de détail canadienne qui œuvre sous trois enseignes emblématiques du commerce de détail haut de gamme, Golf Town Ltd. (« Golf Town »), Sporting Life Inc. (« Sporting Life ») et Team Town Sports (« Team Town Sports »). Depuis des années, Golf Town est la destination de choix au Canada pour tout ce qui a trait au golf, administrant 47 magasins d'un bout à l'autre du pays et proposant la plus grande sélection des meilleures marques de golf, un personnel d'experts qui partage l'amour du sport avec ses clients, ainsi que des services et une technologie de pointe en matière d'ajustement personnalisé. Sa vision étant de développer le jeu et de rendre le golf plus inclusif, Golf Town est devenu le domicile du golf au Canada. Unique en son genre, Sporting Life offre aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour vivre leur vie sportive. Là, vous découvrirez les marques, les produits et les services les plus prestigieux pour vous sentir à votre meilleur lorsque vous faites ce que vous aimez. Team Town Sports est la maison des sports d'équipe au Canada et offre un service complet aux joueurs de tous les sports et de tous les âges. Avec un personnel représentatif, une technologie de pointe et des produits personnalisables pour tous les besoins des sports d'équipe, Team Town Sports reflète le dernier ajout de l'héritage du groupe Sporting Life en matière de détaillant de produits sportifs.

