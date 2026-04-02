Une tournée dans Ungava pour le député libéral André A. Morin
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
02 avr, 2026, 12:25 ET
QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Du 6 au 9 avril, le député du Parti libéral du Québec, André A. Morin, sera en tournée dans le Nord-du-Québec afin de visiter des entreprises et des organismes à Chibougamau, Chapais et Lebel-sur-Quévillon.
Celui qui est responsable de la région du Nord-du-Québec au sein du caucus libéral se rendra notamment à l'usine Nordic Kraft, visitera les installations de BoreA Canada, en plus de rencontrer le Comité stratégique en développement économique de Lebel-sur-Quévillon.
Le député de l'Acadie profitera également de sa présence dans Ungava pour échanger sur les différents dossiers dont il est le porte-parole à l'opposition officielle, notamment en matière de justice, d'immigration, de francisation et d'intégration et pour les relations avec les Premières Nations et les Inuit.
M. Morin rencontrera également des mairesses et maires de la région. Il sera disponible pour accorder des entrevues.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
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