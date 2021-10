Une technologie québécoise d'avenir - Québec appuie un projet d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle appliquée au secteur agricole

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, tient à souligner le caractère précurseur du système agricole multifonctionnel intelligent (SAMI), conçu par l'entreprise Lapalme Conception mécanique, située à Varennes, en Montérégie. Le SAMI permettra de robotiser la cueillette de fruits et de légumes dans les champs du Québec et contribuera à pallier la rareté de main-d'œuvre dans le secteur agricole.

Au Québec, les retombées de l'intelligence artificielle appliquée aux secteurs industriels sont prometteuses, notamment en ce qui a trait aux gains de productivité, d'innovation et d'efficacité engendrés par les machines intelligentes, comme celle conçue par Lapalme Conception mécanique.

Le gouvernement du Québec appuie donc la réalisation de ce projet de plus de 2 660 000 $ à hauteur de 1 375 700 $. De ce montant, 1 275 700 $ sont accordés par le biais du Programme innovation dans le cadre d'un appel de projets en intelligence artificielle lancé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, alors que 100 000 $ proviennent des fonds propres d'Investissement Québec.

Le SAMI a été conceptualisé en vue d'une application adaptée au milieu agricole à la suite d'une collaboration avec Centris Technologies, l'Institut national d'optique (INO) et le Centre de robotique et de vision industrielles (CRVI), laquelle a mené à un projet d'automatisation d'un procédé manuel capable de répondre à des besoins précis.

Citations :

« Voilà une démonstration concrète d'un projet où l'on applique l'intelligence artificielle à une technologie d'avenir qui pourra être déployée à grande échelle. C'est le genre d'initiative que nous devons prioriser afin d'optimiser la productivité des entreprises québécoises. On doit combiner notre savoir en intelligence artificielle et notre talent en innovation pour transformer la recherche en des applications en entreprise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Avec des recettes monétaires qui dépassent le demi-milliard de dollars et une croissance soutenue, le secteur maraîcher contribue à la saine alimentation de la population québécoise et à la vitalité des régions. La rareté de la main-d'œuvre représente cependant un enjeu de taille pour l'ensemble de la filière bioalimentaire. Afin d'atteindre l'objectif gouvernemental d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec, il s'avère essentiel de relever ce défi majeur. À cet égard, le SAMI recèle un fort potentiel pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises maraîchères et fruitières. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Investissement Québec est heureux de soutenir des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise qui font preuve d'innovation pour assurer leur croissance et leur pérennité. Le concept développé par Lapalme Conception mécanique est unique : il n'existe aucun produit comparable sur le marché. De plus, il allie gain de productivité et potentiel de commercialisation à l'international. Voilà deux éléments phares du mandat confié à Investissement Québec pour contribuer à l'essor économique durable du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2007, Lapalme Conception mécanique est une firme de consultants offrant une large gamme de services d'ingénierie, allant de la définition des besoins jusqu'à la préparation de plans de fabrication en passant par l'élaboration de concepts et la modélisation.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

L'appel de projets d'innovation en intelligence artificielle s'adresse aux entreprises québécoises souhaitant réaliser un projet aux fins de développement, de commercialisation ou d'adoption de technologies d'intelligence artificielle. Des investissements de plus de 329 millions de dollars sur cinq ans ont été prévus au budget 2019-2020 afin d'accélérer la réalisation d'initiatives en lien avec cette dernière.

