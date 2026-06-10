Huawei lance le programme « AHEAD » pour construire un nouvel écosystème au profit de tous dans le domaine de l'éducation et des soins de santé

SHENZHEN, Chine, 10 juin 2026 /CNW/ - La convention 2026 Global Education & Healthcare Partners, organisée sous le thème « Œuvrer ensemble en faveur de l'éducation et de la santé intelligentes », s'est achevée avec succès en Chine. L'événement a attiré plus de 500 clients et partenaires du secteur venus de plus de 40 pays et régions. Lors de l'événement, Huawei a dévoilé le programme « AHEAD » (Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0), qui vise à renforcer la synergie du secteur et à cultiver un écosystème durable et de haut niveau.

Lancement du programme Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 (PRNewsfoto/Huawei)

Transformation axée sur l'IA, mise à niveau de l'alliance de partenaires pour suivre l'évolution de son époque

Junfeng Li (Wind), vice-président de Huawei et directeur général de la division Global Public Sector, a souligné dans son discours d'ouverture que nous entrons dans une nouvelle ère de transformation portée par l'IA. À la base du développement humain durable, les secteurs de l'éducation et des soins de santé sont confrontés à un impératif mondial de transformation intelligente, un défi qui offre par ailleurs d'immenses possibilités.

Il a souligné la volonté de Huawei d'ouvrir des voies optimales pour la transformation intelligente de l'éducation et des soins de santé, visant à tirer parti de l'IA et d'autres technologies de pointe pour démocratiser l'accès à une éducation de haute qualité et optimiser la prestation des soins de santé à l'échelle mondiale. Le lancement du programme « AHEAD » est une étape cruciale pour Huawei, qui va collaborer avec des partenaires mondiaux afin de bâtir une communauté industrielle tournée vers l'avenir.

Partner Alliance 2.0 renforce la coopération mondiale en six dimensions

Passant de l'infrastructure 1.0 à un écosystème mondial plus intégré, la Partner Alliance 2.0 optimise six piliers de collaboration essentiels : la connaissance des tendances, l'autonomisation, la cocréation de solutions, le marketing, le partage d'opportunités et le développement, ce qui crée collectivement une valeur supérieure pour les partenaires et les clients.

Robert Yang, Directeur du service de développement des partenaires de la division Global Public Sector de Huawei, a présenté la feuille de route de la mise à niveau de l'alliance, soulignant l'intention de Huawei de mobiliser l'expertise collective de ses partenaires mondiaux. En favorisant un cadre de collaboration, Huawei est en mesure de proposer des solutions plus novatrices et spécifiques au secteur, entraînant un bond prodigieux dans la transformation numérique et intelligente des secteurs de l'éducation et des soins de santé.

Le succès de cette convention mondiale sur l'éducation et la santé en Chine témoigne de l'engagement collectif de Huawei et de ses partenaires à faire progresser ces secteurs. À l'avenir, Huawei renforcera la synergie stratégique avec ses partenaires, afin d'explorer des scénarios d'application de grande valeur, d'innover conjointement sur des technologies de pointe et de relever les défis mondiaux. Ensemble, Huawei et ses partenaires sont prêts à redéfinir la feuille de route de la transformation numérique et intelligente dans le secteur de l'éducation et des soins de santé à l'échelle mondiale.

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SOURCE Huawei

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