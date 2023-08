MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - En cette journée internationale de sensibilisation aux surdoses des lumières mauves s'allumeront un peu partout en signe de solidarité aux victimes de la crise des surdoses et leurs proches. La Grande Roue de Montréal, la Tour du Stade olympique, les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi qu'une ribambelle d'organismes communautaires aux quatre coins de la province ont répondu à l'appel de l'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues et de Mom stop the harm.

L'AQPSUD qui organise la journée internationale de sensibilisation aux surdoses depuis 10 ans se réjouit de la participation à l'opération Illumination cette année. De Laval à St-Fabien, en passant par Québec, Saint-Jérôme et St-Vianney, des groupes communautaires, des municipalités et des entreprises vont s'illuminer pour rendre visible la crise des surdoses. L'organisme espère que cet important mouvement citoyen aura un écho auprès du gouvernement afin que des changements concrets soient mis en place comme la décriminalisation des drogues et le safe suply tel que résumé dans le slogan « On veut des doses, pas une surdose ».

Selon Chantal Montmorency, directrice générale de l'AQPSUD, « Chaque surdose laisse des séquelles, physiques ou psychologiques chez la victime et dans son entourage. Selon statistique Canada, l'espérance de vie de l'ensemble des Canadiens a diminué en 2023 entre autres en raison des décès par surdose. Que vous faut-il de plus pour réaliser qu'il s'agit d'une véritable crise de santé publique, majeure? »

En tant que seule association francophone, par et pour les personnes utilisatrices de drogues, en Amérique du Nord, l'AQPSUD crée et diffuse du matériel de réduction des méfaits en français. Ainsi, l'organisme dévoile cette année de nouveaux slogans pour revendiquer le droit à la santé et manifester pour la réduction des méfaits, dans la langue française : « On veut vivre! », « On est tannés de mourir ! », On veut des doses pas une surdose », « Parce qu'une surdose, c'est déjà trop », « Parce qu'ils parlent encore et qu'on meurt encore », « Assez parlé, agissez! ». Rendez-vous sur https://www.redbubble.com/fr/people/AQPSUD/shop?asc=u pour vous procurer des objets promotionnels originaux créé par et pour les utilisateurs de drogues dans un objectif d'empowerment et de prévention.

À Montréal, deux événements sont prévus, aux Jardins Gamelin de 16h à 18h, avec prestations musicales, prises de paroles et commémoration des personnes disparues, ensuite à l'Amère à boire à compter de 18h30 soirée animée par Zach Poitras, humoriste. Pour connaitre la liste des activités en lien avec la journée internationale de sensibilisation aux surdoses, nous vous invitons à consulter notre site web : https://aqpsud.org/jiss Pour plus d'information et la liste des partenaires de l'opération illumination : www.aqpsud.org/illumination

