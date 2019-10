Une start-up montréalaise souhaite que l'humain demeure au cœur de l'intelligence artificielle

AIR, soutenue par des investisseurs de Silicon Valley, sera en mission avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour présenter sa solution au plus important congrès mondial sur les technologies du transport

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - AIR (AI Redefined), une start-up montréalaise en intelligence artificielle fondée par des experts en apprentissage machine, en jeux vidéo et en réseau sémantique sera de la délégation officielle du Québec lors de l'Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress Singapore, le plus important congrès mondial sur les technologies du transport, du 21 au 25 octobre prochains. Les cofondateurs auront la chance de rencontrer des membres de l'industrie pour promouvoir une approche qui redéfinit l'intelligence artificielle (IA) grâce à l'instauration d'une réelle collaboration humain-machine dans les systèmes d'IA. Ils souhaitent ainsi démontrer que cette transition vers l'intelligence artificielle dans les différents secteurs économiques, dont celui du transport, profiterait encore plus aux entreprises si l'humain pouvait être placé au cœur de la solution au lieu de le remplacer.

Dorian Kieken et Fabrice Condominas, cofondateurs d’AIR (Groupe CNW/AIR)

AIR, anciennement connue sous le nom d'Age of Minds, a d'ailleurs suscité ces derniers mois l'intérêt d'investisseurs de la Silicon Valley qui ont injecté 3,5 M$ US dans cette nouvelle vision de l'IA.

« Nous sommes fiers de participer à l'événement le plus attendu par l'industrie mondiale du transport. Alors que des changements cruciaux doivent s'opérer, notamment dans ce secteur pour répondre aux enjeux de mobilité, nous croyons que la réussite de cette transition doit passer par le développement des compétences. L'intelligence artificielle apprend déjà des humains. Il est temps que ces derniers puissent apprendre d'elle et qu'ils instaurent une interaction qui permettra d'atteindre un niveau supérieur de connaissance », déclare Fabrice Condominas, cofondateur d'AIR.

AIR reconnue par un géant en transport, en défense et en aérospatiale

AIR a récemment été choisie par l'entreprise Thales, le chef de file mondial en solutions technologiques liées au transport, à la défense et à l'aérospatiale, pour participer à la première édition d'AI@CENTECH, un programme de six mois visant à promouvoir le succès des innovateurs les plus prometteurs en intelligence artificielle dans le monde. L'entreprise accompagnera d'ailleurs Thales à Lisbonne, au Portugal, pour le Web Summit qui se tient cette année du 4 au 7 novembre.

« Nous sommes heureux que notre vision de l'IA soit reconnue par une organisation de cette envergure. Ultimement, nous souhaitons que la solution que nous proposons puisse bénéficier aux entreprises et qu'elle facilite leur passage vers l'intelligence artificielle », ajoute Dorian Kieken, cofondateur d'AIR.

Thales mise sur le potentiel d'AIR qui élabore une solution axée sur la formation. Par exemple, à l'aide de la machine, un contrôleur de trafic aérien pourra demeurer concentré sur la bonne priorité au bon moment lorsqu'une situation de crise survient, grâce à l'intelligence artificielle qui lui fournit des recommandations pour la prise de décision. En contrepartie, la machine emmagasinera l'information qui a été fournie par le contrôleur et acquerra les données nécessaires pour améliorer ses performances.

Faire croître le potentiel de l'humain plutôt que de le remplacer

AIR souhaite amorcer un virage avec l'IA afin de remettre les gens au cœur de ce qui sera, au cours des prochaines années, une véritable révolution numérique et de nos modes de vie. Afin de répondre aux défis éthiques de l'IA, AIR travaille présentement sur des projets qui permettront le développement d'un environnement technologique pouvant faire croître les compétences et le plein potentiel de l'humain, plutôt que de le remplacer.

« Le concept de l'intelligence artificielle, quoique bien présent dans le paysage médiatique, est peu compris et engendre donc une certaine méfiance de la part du grand public. L'IA se substituera-t-elle à l'humain ? Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi nous travaillons à ce que cette révolution soit profitable pour tous », mentionne Dorian Kieken.

COGMENT : une plateforme qui rend possible la synergie humain-machine dans les systèmes d'intelligence artificielle

La start-up montréalaise a récemment mis en ligne COGMENT, une solution open source qui rassemble les conditions d'interactions optimales afin de rendre possible la synergie entre humain et machine. COGMENT dispose d'un ensemble de technologies permettant aux IA et aux utilisateurs d'apprendre mutuellement de leurs interactions. Cette solution est le seul cadre qui permette l'intégration, au cœur même de son processus, d'un entraînement des deux parties, les utilisateurs humains et l'IA.

COGMENT permet une interaction et une expérience d'apprentissages mutuels qui vont au-delà des algorithmes et de la collecte de données. Elle privilégie l'expérience commune pour développer le plein potentiel de l'intelligence humaine par une meilleure compréhension d'une autre forme d'intelligence.

Une entreprise en pleine croissance

Depuis ses débuts en 2017, AIR ne cesse de croître. D'ici la fin de l'année prochaine, elle souhaite accueillir quelque 25 nouveaux talents. L'équipe actuelle, formée d'experts de plusieurs domaines allant de l'apprentissage machine au jeu vidéo et à la programmation, collaborera aux premiers résultats concrets de la plateforme, afin de livrer un service complet aux entreprises qui pourront utiliser cet outil de formation en vue de développer les compétences de leurs experts ou d'en former de nouveau.

