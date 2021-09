Une sortie à vélo silencieuse pour faire du bruit partout au Québec

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après-demain (mercredi 15 septembre, à 18 h), des centaines de personnes enfourcheront leur vélo dans les rues de la province à l'occasion de l'édition 2021 du Tour du Silence. Cyclistes occasionnels ou coureurs aguerris, tous sont invités à prendre part à ce happening international, dont le but est de souligner l'importance du partage de la route, et de commémorer la mémoire des cyclistes décédés sur nos routes. Plus nombreux nous serons à rouler en silence, plus notre message résonnera.

Pour une deuxième année consécutive, le journaliste et animateur Yvan Martineau a accepté le rôle de porte-parole du Tour du Silence 2021 dans le but de sensibiliser tous les usagers au partage de la route et une cohabitation saine sur notre réseau.

« On voit un véritable engouement pour le vélo depuis le début de cette pandémie. C'est donc encore plus important de faire des campagnes de sensibilisation comme le Tour du Silence afin de faire une différence pour que tous les usagers se sentent en sécurité sur nos routes. Un décès cycliste, c'est un décès de trop », a lancé le porte-parole provincial du Tour du Silence au Québec en 2021, Yvan Martineau.

Guide de voyages à vélo partout au Québec ainsi qu'aux quatre coins du globe, Yvan Martineau est un ambassadeur de choix pour la promotion des activités cyclistes au Québec en plus de partager les valeurs de la FQSC sur l'importance du respect mutuel entre usagers, du partage de la route, du port du casque protecteur et des bons comportements à vélo.

Le ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, sera l'un des invités d'honneur à Québec. L'homme d'affaires Louis Garneau sera présent également. Plusieurs autres personnalités des milieux politique, culturel, des affaires ou encore sportif seront également présents comme porte-paroles et invités d'honneurs dans les différentes initiatives régionales du Québec.

Quoi? Quand? Qui? Où?

Le Tour du Silence a lieu habituellement tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à l'échelle mondiale. L'événement est ouvert à tous ceux qui désirent faire évoluer les perceptions sur le partage de la route, quel que soit leur mode de déplacement. En raison de la pandémie liée à la COVID-19, les deux dernières éditions ont été déplacées au troisième mercredi du mois de septembre.

La sortie à vélo s'effectue sur un parcours d'environ de 10 à 20 km, à une vitesse moyenne contrôlée de 18 km/h, de manière à être accessible à tous. Tous les cyclistes roulent en silence, escortés par un cortège de l'organisation. Des arrêts symboliques peuvent être effectués afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes. Des hommages sont aussi livrés, rappelant l'importance des activités de sensibilisation.

Pour cette édition 2021, 15 initiatives régionales se tiendront au même moment à l'échelle provinciale. Pour consulter la liste des Tours du Silence, visitez tourdusilencequebec.com.

Le mercredi 15 septembre, portez votre casque, enfourchez votre vélo et venez prendre part au Tour du silence le plus près de chez vous. Les départs sont prévus entre 17 h 30 et 18 h 30, selon les différentes initiatives locales.

Comment participer à l'édition 2021?

En raison du contexte sanitaire actuel, la FQSC invite tous ceux qui désirent participer à l'événement dans l'une des 15 initiatives régionales au Québec à s'inscrire en ligne avant le mercredi 15 septembre à midi sur tourdusilencequebec.com, ou sur place le jour-même. L'accès est gratuit et le port du casque est obligatoire.

Pour ne rien manquer de ce happening mondial, consultez le site web tourdusilencequebec.com, abonnez-vous à la page Facebook Tour du Silence provincial, QC et suivez les nouvelles à partir du compte Twitter @FQSC grâce aux mot-clics #TourduSilence et #RideOfSilence.

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participe à nouveau comme partenaire de premier plan au Tour du Silence afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo et au partage de la route auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la FQSC de bonifier les activités liées à la promotion du Tour du Silence en plus de mieux soutenir les organisations locales qui déploient l'événement dans les différentes régions du Québec encore cette année.

