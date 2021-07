QUÉBEC, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement total de 6,1 millions de dollars, dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, annoncée le 22 mars dernier, 680 foyers de la MRC du Fjord-du-Saguenay, soit L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d'Otis, et de la Ville de Saguenay auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022.

Le leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, lieutenant du Québec et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez; la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest; l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger; le député provincial de Dubuc, François Tremblay; ainsi que la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Johanne Hinse, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cogeco recevra un montant combiné de 5,6 millions de dollars des deux ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse vers 680 foyers. Le coût total du projet s'élève à 6,1 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.



Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et au télétravail.

Citations

« C'est impensable qu'en 2021, des enfants ne puissent pas se connecter à leurs cours à distance ou de voir des familles contraintes de déménager, faute d'avoir accès à Internet haute vitesse. L'Opération haute vitesse Canada-Québec vient répondre à un besoin important de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis très fier de la collaboration entre le gouvernement fédéral et celui du Québec qui permettra d'assurer à chaque Québécois et à chaque Québécoise un accès à Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. »

- Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, lieutenant du Québec et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez

« Je suis ravie de cette bonne nouvelle pour la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que je partage avec mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay. Une fois de plus, plusieurs municipalités de notre région auront la chance d'améliorer leurs installations de réseau Internet haute vitesse. Notre gouvernement est en voie de réaliser une très grande promesse envers un dossier important pour le Québec, d'autant plus que ce service est essentiel pour tous. Nous continuons à travailler fort en ce sens, afin de permettre à tous les citoyens du Québec d'avoir accès à un service Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

- La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest

« Je suis fier de me joindre à mes collègues du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d'annoncer ce projet d'envergure. Cogeco est un partenaire de choix pour déployer des services Internet haute vitesse fiables et performants. Notre objectif d'offrir à tous les Québécois un accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022 est ambitieux et l'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Nous souhaitons devenir un chef de file en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Solidement implanté sur le territoire du Saguenay par le biais de sa filiale DERYtelecom, Cogeco s'est engagée à étendre son réseau, et je m'en réjouis. L'objectif fondamental est de desservir davantage de foyers dans quatre municipalités rurales de notre circonscription, mais aussi de certains secteurs particuliers de la Ville de Saguenay. Ainsi, l'annonce d'aujourd'hui est une autre étape franchie vers une meilleure connectivité pour l'ensemble des familles du grand Dubuc d'ici septembre 2022. Voilà un autre engagement phare respecté et profitable aux 13 municipalités que je représente, et j'en suis très fier. »

- Le député de Dubuc, François Tremblay

« Nous sommes fiers de participer à ce projet d'envergure qui contribue à offrir un accès plus large à Internet haute vitesse aux foyers de la MRC du Fjord-du-Saguenay. La pandémie a exacerbé la nécessité d'accéder à un réseau robuste et fiable, aux tarifs abordables, pour servir les familles, les travailleurs, les étudiants ou même les entreprises. C'est avec des annonces comme celle-ci que nous pouvons de nouveau affirmer l'essence même des valeurs qui nous sont chères : être au cœur de nos communautés, les connecter et les soutenir dans leur développement économique et social. Nous sommes déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau dans les délais prévus, soit d'ici septembre 2022. » - La directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Johanne Hinse

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse assurera la connexion de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021. Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected] ; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, 819-212-0459 ; Antoine Tousignant, Responsable des relations médias, Ministère du Conseil exécutif du Québec, 418-999-3029 ; Anastasia Unterner, Directrice des communications et des relations publiques, Cogeco Connexion, 514-241-7262, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home