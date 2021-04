Des résidents du Québec bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Grâce à un investissement commun de 19,8 millions de dollars, par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, plus de 1 600 foyers de la région de la Mauricie auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d'ici septembre 2022. Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, M. François-Philippe Champagne, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi que le président et chef de la direction de Cogeco, M. Philippe Jetté, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC des Chenaux : Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel,

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes,

Saint-Maurice, Saint-Narcisse,

Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-Stanislas.



MRC de Maskinongé : Saint-Boniface, Yamachiche.



MRC de Mékinac : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Lac-Normand,

Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Saint-Roch-de-Mékinac,

Saint-Séverin, Saint-Tite, Trois-Rives.



Territoire de Shawinigan : Shawinigan.



Ville de Trois-Rivières : Secteur de Pointe-du-Lac.

Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Aujourd'hui, les services Internet haute vitesse sont considérés comme indispensables. Ce constat fait l'objet d'un consensus mondial : le numérique et l'accès à un service Internet performant, fiable et abordable sont dorénavant au cœur du développement économique et social des communautés. Les initiatives financées par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail.

Citations

« Comme dans d'autres régions du Québec, les gens de la Mauricie ont absolument besoin d'une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets de services Internet haute vitesse dans la région, nous aidons à combler le fossé numérique, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois. »

François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain

« En tant que ministre régional, je ne peux qu'être fier de voir que des centaines de citoyens auront enfin accès à Internet haute vitesse. La pandémie met en évidence ce besoin qui est maintenant essentiel, autant pour le télétravail que pour l'école à distance. Au cours des derniers mois, j'ai souvent été interpellé à ce sujet par les gens de la Mauricie. La nouvelle d'aujourd'hui vient confirmer que les citoyens pourront bientôt voir cet engagement se réaliser. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« La MRC de Mékinac et la MRC des Chenaux méritaient depuis longtemps qu'on leur offre la même chance que les grands centres de se développer par le biais de la haute vitesse. Grâce à cet investissement massif, fait par notre gouvernement, elles auront enfin accès à des outils de télécommunication adéquats qui non seulement leur permettront une informatisation efficace de leurs entreprises et de leurs organisations, mais qui amélioreront aussi grandement la qualité de vie des familles qui y résident, que ce soit pour le télétravail, l'école à distance ou encore le divertissement en ligne. Je suis très fière de faire partie de l'équipe gouvernementale qui aura enfin attaqué de front cet enjeu crucial pour l'essor et la vitalité de la Mauricie. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente

du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Je suis extrêmement satisfait de cette annonce de notre gouvernement. C'est le fruit de beaucoup de travail de représentation. Cela démontre que nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Nombreuses sont les personnes qui m'ont interpellé à ce sujet, principalement dans la dernière année, et que j'ai accompagnées. Avec la crise que nous vivons, il est essentiel d'avoir une bonne connexion Internet pour le télétravail et pour l'école à la maison. Je prends l'exemple de Pointe-du-Lac; c'est une zone qui a toujours été oubliée, et je me réjouis d'annoncer aujourd'hui à ces gens qu'enfin ils seront branchés comme les autres. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Avec la pandémie, Internet haute vitesse est devenu essentiel pour notre fonctionnement de tous les jours. Les investissements annoncés sont sans précédent et cela démontre à quel point le gouvernement du Québec fait de ce dossier une priorité. Des services fiables et performants sont un élément clé du développement économique et de la vitalité de notre région. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Nos équipes sont déjà mobilisées pour le déploiement de ce projet majeur pour la région de la Mauricie. Nous sommes plus que jamais déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau dans cette région qui a vu naître Cogeco, mais par-dessus tout nous sommes heureux de continuer à soutenir nos communautés et leur vitalité économique. »

Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec, qui vise 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications (Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS).

et du Québec, qui vise 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications (Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS). L'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un score de 99 %.

, avec un score de 99 %. Pour atteindre 100 % des foyers sur l'ensemble du territoire québécois d'ici l'automne 2022, il demeure environ 36 000 foyers pour lesquels aucun projet de déploiement n'a encore été identifié. Ces foyers sont situés dans des endroits particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude et la stratégie retenue pour rejoindre ces foyers, d'ici septembre 2022, sera annoncée ultérieurement.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected] ; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi, et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750 ; Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 418 265-1982 ; Anastasia Unterner, Directrice des communications et des relations publiques, Cogeco Connexion, 514 241-7262, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home