Une somme de 100 000 $ octroyée à Entraide pour hommes

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec, et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, annonce aujourd'hui un financement de 100 000 $ à l'organisme Entraide pour hommes basé à Beloeil.

Cette aide financière permettra de maintenir un nouveau service offert par l'organisme qui vise à mieux protéger les personnes victimes de violence conjugale. Depuis le printemps 2022, une intervenante de l'organisme Entraide pour hommes travaille au sein de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Son rôle consiste à rencontrer rapidement les auteurs de violence à la suite de leur arrestation afin de les sensibiliser, les amener à reconnaître les gestes posés, les outiller pour changer leurs comportements et les orienter vers des services psychosociaux adaptés.

Ce projet répond à une recommandation du rapport Rebâtir la confiance, qui suggérait notamment d'agir de manière préventive en matière de lutte contre la violence conjugale pour contrer les risques de récidive.

Citation

« Nous ne ménageons aucun effort en matière de lutte contre la violence conjugale et pour mieux soutenir et mieux accompagner les personnes victimes. Pour combattre ce fléau, l'encadrement des auteurs de violence doit faire partie de la solution. En agissant à la source du problème, en sensibilisant les auteurs de violence aux conséquences que vivent les personnes victimes et en les outillant pour changer leurs comportements violents, l'organisme contribue à enrayer la violence de manière durable. Ce projet permet de responsabiliser les hommes violents quant à leurs comportements fautifs. Nous remercions l'organisme Entraide pour hommes pour leur implication auprès de la communauté de la Vallée-du-Richelieu. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Faits saillants

L'organisme Entraide pour homme fait partie du Réseau à cœur d'homme qui est une association regroupant 31 organismes communautaires autonomes répartis sur l'ensemble du territoire québécois. La mission de ces organismes est d'aider les hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. L'objectif du Réseau à cœur d'homme est de prévenir les violences conjugales et familiales, ainsi que d'actualiser le développement et la consolidation d'un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence.

Pour en savoir plus sur la mission de l'organisme Entraide pour hommes, visitez le https://www.entraidepourhommes.org/.

Pour en savoir plus sur la mission du Réseau à cœur d'hommes, visitez le :

https://www.acoeurdhomme.com

Pour consulter les ressources d'aide pour les personnes victimes, visitez le :

Organismes d'aide aux personnes victimes d'agression sexuelle | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

