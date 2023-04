Une somme de 1,1 million de dollars pour accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de subventions totalisant près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 16 projets visant à aider et mieux accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles pour l'année 2022-2023.

Les sommes proviennent du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et sont octroyées dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

Cette année, les projets financés permettront notamment de poursuivre la lutte contre les violences sexuelle et conjugale. Certains organismes concevront des activités pédagogiques destinées aux plus jeunes, alors que d'autres mettront en place des outils pour que les personnes victimes soient mieux informées quant à leurs droits. Des établissements universitaires auront également pour mandat de formuler des recommandations visant à répondre à des enjeux spécifiques. Ces initiatives diversifiées contribueront à bonifier l'offre de services destinés aux personnes victimes d'actes criminels, et ce, dans l'ensemble du Québec.

Les projets subventionnés sont présentés dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Citation

« Améliorer l'accompagnement des personnes victimes et leur offrir un plus grand soutien constituent des priorités pour notre gouvernement. Nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures afin de rebâtir leur confiance envers le système de justice et ainsi faciliter leur parcours et leur processus de guérison. Nous continuerons à déployer tous les efforts afin que ces personnes ne soient plus laissées à elles-mêmes et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des organismes spécialisés dans ce domaine dans la poursuite de cet objectif commun. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme, visitez le : programme de subventions en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

Liste des projets subventionnés en 2022-2023

Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles

Nom de l'organisme Titre du projet Régions/Villes concernées 1. Association québécoise Plaidoyer-Victimes Les victimes d'actes criminels qui se représentent seules devant les tribunaux Tout le Québec 2. Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agression sexuelle Revitalisation et développement du programme Clique sur toi! au secondaire Laval 3. Centre de solidarité lesbienne AmoVr : Brisons le silence de la violence dans les relations lesbiennes Montréal Laval Rive-Sud (Montréal) Tout le Québec 4. Collectif social Les violences sexuelles en enseignement supérieur Tout le Québec 5. Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François Justice pour toutes Estrie 6. La Sortie Formation d'un comité d'activités par et pour les femmes ayant été victimes d'exploitation sexuelle Capitale-Nationale 7. Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées Jeu de société : Parlons de violence conjugale Outaouais Tout le Québec 8. Maria Mourani (parrainé par l'organisme La Sortie) Tu vaux mieux que ça! Tout le Québec 9. Regroupement des Équijustice Mesurer pour s'améliorer : évaluation qualitative des services de justice réparatrice et de médiation Tout le Québec 10. Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord Accessibilité au transport adapté gratuit pour les femmes handicapées victimes de violence conjugale Laurentides 11. Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels Bonification de l'application CAVAC Tout le Québec 12. Société Elizabeth Fry du Québec Prévention des cyberviolences faites aux femmes Montréal 13. Suzanne Léveillé (parrainé par l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues) Le deuil traumatique à la suite de l'homicide d'un ou de plusieurs proches : réaménagements relationnels possibles et nécessaires? Montréal Trois-Rivières Québec 14. Table de concertation en violence conjugale de Montréal Déploiement du projet XOX dans la région de Montréal Montréal 15. Université de Montréal Actions des proches et perception des femmes victimes de violence conjugale à l'égard de ces actions : prise en compte des particularités ethnoculturelles dans la proposition d'actions adaptées Tout le Québec 16. Université Laval Élaboration et déploiement d'une campagne de sensibilisation numérique novatrice sur la coercition reproductive Tout le Québec Tout le Canada

