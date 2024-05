Une somme de 1,1 million de dollars pour accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de près de 1,1 million de dollars pour la réalisation de 13 projets visant à mieux accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles, et ce, dans l'ensemble du Québec.

Les sommes proviennent du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et sont octroyées dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

Cette année, les projets financés permettront notamment de sensibiliser les personnes victimes et la population québécoise quant aux différentes formes que peuvent revêtir les violences sexuelle et conjugale et de leur fournir des outils pour les aider à s'en sortir. Par ailleurs, le financement contribuera également à mettre en place les meilleures pratiques en matière d'accompagnement des personnes victimes, et ce, par le développement de formations mieux adaptées à leurs réalités et à leurs besoins.

Ces initiatives diversifiées visent non seulement à faciliter le passage des personnes victimes d'actes criminels dans le système de justice, mais également à outiller leurs proches ainsi que les intervenantes et intervenants des milieux communautaire et public afin qu'ils puissent adapter leur approche selon la situation.

L'annexe jointe au présent communiqué présente les projets subventionnés.

Citation

« Les personnes victimes ont trop longtemps été les dernières considérées. Nous nous assurons désormais que leurs besoins et leurs réalités sont au cœur de nos actions afin qu'elles n'hésitent plus à porter plainte et à demander de l'aide. Nous ne pourrions pas y arriver sans l'expertise des organismes sur le terrain, qui travaillent jour après jour auprès d'elles. Grâce à leur engagement, leur dévouement et leur approche humaine, les personnes victimes se sentent plus en confiance et en sécurité, et ce, avant, pendant et même après le processus judiciaire. C'est donc une fierté de pouvoir contribuer financièrement au développement de ces initiatives qui permettent d'améliorer continuellement les façons de faire afin de toujours mieux accompagner les personnes victimes d'actes criminels. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Information complémentaire

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel, ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

Lien connexe

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme, visitez la page du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles.

Annexe

Liste des projets subventionnés 2023-2024

Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation

et la formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles

Nom de l'organisme Titre du projet Région et ville desservies 1. Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) Réédition du manuel pédagogique Introduction à l'intervention auprès des personnes victimes d'actes criminels Ensemble du Québec 2. Bureau international des droits des enfants « Partir de nous » - Autonomisation des adolescentes en situation d'exploitation sexuelle Laurentides Montréal 3. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels Centre-du-Québec Projet d'accompagnement des victimes de violences sexuelle et conjugale au sein d'un poste de police Centre-du-Québec Victoriaville et Plessisville 4. Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel - Saguenay Atelier d'autodéfense féministe pour les femmes et les filles ayant subi une agression à caractère sexuel Saguenay-Lac-Saint-Jean MRC du Fjord-du-Saguenay 5. Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agression sexuelle (CPIVAS) Démarche d'apprentissage pour prévenir et combattre les violences sexuelles Ensemble du Québec 6. Centre d'expertise Marie-Vincent Analyse et validation du service de soutien offert aux parents d'enfants victimes de violence sexuelle par les professionnelles de Marie-Vincent Montréal, Laval, Montérégie,

Laurentides, Lanaudière, Estrie 7. Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLÉS) Un soutien de proximité pour les proches des victimes d'exploitation sexuelle Montréal, Laurentides

(Terrebonne), Estrie, Abitibi-

Témiscamingue (Val-d'Or),

Outaouais 8. La Re-Source Entente Phare Jardins-Roussillon Montérégie MRC de Roussillon MRC des Jardins-de-Napierville MRC de Beauharnois-Salaberry

(en partie) 9. L'Autre-Toit du KRTB L'Envolée Bas-Saint-Laurent MRC de Kamouraska MRC de Rivière-du-Loup MRC de Témiscouata MRC des Basques 10. Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale La sensibilisation au contrôle coercitif : un levier pour améliorer la pratique judiciaire et accroître la sécurité des victimes de violence conjugale Ensemble du Québec 11. Université du Québec à Chicoutimi Évaluation des Services intégrés du Service de police de l'agglomération de Longueuil pour répondre aux besoins des personnes victimes d'exploitation sexuelle ou à risque de l'être Montérégie Longueuil 12. Université du Québec à Montréal Projet Monarque : élaboration d'une recherche visant l'amélioration de l'aide et de l'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles en contexte conjugal Ensemble du Québec 13. Université Laval Prévenir les violences en contexte de relations amoureuses chez les adolescentes victimes d'agression sexuelle : adaptation des outils du programme Étincelles Outaouais

