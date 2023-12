OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le lundi 4 décembre, Humanité & Inclusion Canada, en collaboration avec la Fondation des mines terrestres du Canada et Mines Action Canada, a rendu hommage aux victimes des bombardements en zones peuplées au Musée canadien de la guerre, à Ottawa.

De gauche à droite : Pierre Léonard, président du conseil d’administration d’Humanité & Inclusion Canada; Anne Delorme, directrice générale d’Humanité & Inclusion Canada; Nisreen Mustafa, réfugiée syrienne; Erin Hunt, directrice générale de Mines Action Canada; l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada; Nujeen Mustafa, réfugiée syrienne; Peter MacKay, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense nationale du Canada; Jennifer Welsh, titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 sur la gouvernance mondiale et la sécurité à l'Université McGill et directrice du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale; Yuliya Kovaliv, ambassadrice de l’Ukraine au Canada; Lloyd Axworthy, ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, membre du conseil d'administration de la Fondation des mines terrestres du Canada, et Dymphna Keogh, chef de mission adjoint auprès de l'ambassade d'Irlande au Canada. © Jennifer Bernard / HI (Groupe CNW/Humanity & Inclusion Canada)

Une cérémonie s'est déroulée en présence de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, de l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, de son Excellence Yuliya Kovaliv, ambassadrice de l'Ukraine au Canada, d'invités spéciaux, de partenaires du milieu humanitaire, de représentants du corps diplomatique et de familles de victimes touchées par les conflits armés. Tous se sont rassemblés autour du Monument au civil inconnu, un symbole éphémère inspiré de la Tombe du Soldat inconnu pour honorer les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants injustement décédés et blessés par des armes explosives.

« Ce monument devrait servir de rappel important de la nécessité d'un respect strict et universel du droit international humanitaire, a déclaré Anne Delorme, directrice générale d'Humanité & Inclusion Canada. Notre organisation a vu de ses propres yeux les conséquences humanitaires de l'utilisation d'armes explosives. La cérémonie a été une démonstration émouvante de notre engagement collectif à soutenir ceux qui souffrent, et j'espère qu'elle pourra contribuer à stimuler des actions concrètes en faveur de la protection des civils. »

« Aujourd'hui, plus que jamais, le leadership du Canada est nécessaire pour assurer la protection des civils dans les situations de conflit armé, a déclaré l'honorable Mélanie Joly. Je crois que le fait de participer à des conversations significatives contribue directement à notre engagement à relever les défis en matière de protection. Le Canada est fier de soutenir des organisations comme Humanité & Inclusion Canada, dont le travail est essentiel pour protéger et améliorer la vie des personnes les plus vulnérables. »

La soirée s'est poursuivie avec un panel sur l'évolution du leadership canadien en matière de protection des civils du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel jusqu'à aujourd'hui. Le panel était composé de Lloyd Axworthy et Peter MacKay, ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale au cours des 30 dernières années ; Jennifer Welsh, titulaire de la chaire de recherche Canada 150 sur la gouvernance mondiale et la sécurité à l'Université McGill ; Nujeen Mustafa, aujourd'hui, défenseuse des droits des personnes réfugiées et en situation de handicap. Ceux-ci ont pu échanger sur les enjeux et défis actuels, les expériences passées ainsi que les approches politiques envisageables en vue de mettre un terme aux violences à l'endroit des victimes de bombardements et de pilonnages, dont 90 % représentent des civils.

Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le www.hi-canada.org

À propos de :

Humanité & Inclusion (anciennement Handicap International) est une organisation de solidarité internationale qui œuvre où il le faut, tant qu'il le faut depuis plus de 40 ans pour que les personnes en situation de handicap et les populations touchées par les crises, les conflits et les catastrophes ne soient jamais laissées pour compte. L'organisation est présente dans près de 60 pays où elle mène des projets axés sur le développement inclusif des personnes handicapées, apporte une aide humanitaire aux populations en crise et contribue à réduire la violence armée par des actions de sensibilisation, de déminage et d'éducation aux engins explosifs. Au Canada, HI est basée à Montréal et à Ottawa depuis près de 20 ans. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.hi-canada.org.

