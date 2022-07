Une #SemaineDuVE porteuse d'investissements pour la décarbonation des transports au Canada

PARADISE, NL, le 15 juill. 2022 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens contribuent de façon active et diversifiée à la lutte contre les changements climatiques. Comme les transports comptent pour 25 % des émissions, cette contribution passe notamment par l'adoption de modes de transport non polluants. Partout au pays, le gouvernement du Canada soutient les Canadiens à ce chapitre en facilitant la tâche des familles et des entreprises qui veulent acheter, conduire et recharger des véhicules électriques (VE) pour rouler vers un avenir carboneutre.

Pendant la #SemaineDuVE, du 11 au 15 juillet, le gouvernement du Canada a annoncé de nouveaux progrès concernant les infrastructures de recharge, la fabrication de batteries, les incitatifs à l'achat et les autobus zéro émission.

Déploiement des infrastructures de recharge

L'arrivée de milliers de nouvelles voitures électriques sur nos routes nécessite l'installation de milliers de bornes, une démarche essentielle pour assurer la sécurité énergétique et la qualité de l'air. Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Pendant la #SemaineDuVE seulement, le gouvernement du Canada a annoncé le déploiement de plus de 6 000 bornes de recharge de VE au pays, soutenu par un investissement total de plus de 45 millions de dollars.

Dans les provinces et les territoires, des représentants ont piloté 10 annonces particulières totalisant plus de 16 millions de dollars pour installer près de 2 000 bornes au pays tout en sensibilisant davantage la population au sujet des VZE et en faisant progresser les programmes pour le transport vert.

Parmi les investissements annoncés pendant la #SemaineDuVE, mentionnons :

Des représentants du gouvernement fédéral ont également participé à deux événements d'envergure de concert avec le réseau Ivy Charging et takeCHARGE, ce qui a représenté un investissement total de plus de 9 millions de dollars pour l'installation de 198 bornes de recharge de VE en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador .

Développement et déploiement des VE

Le 13 juillet, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint au ministre François-Philippe Champagne pour annoncer l'intention d'Umicore d'investir 1,5 milliard de dollars au Canada afin de construire une usine carboneutre spécialisée en fabrication de composantes essentielles de batteries pour véhicules électriques dans le canton Loyalist, en Ontario. Ce projet créera 1 000 emplois durant les travaux de construction et des centaines de postes permanents lorsque l'usine sera en fonction. Les composantes canadiennes servant à la fabrication des batteries sont importantes pour la sécurité énergétique et minérale en Amérique du Nord et contribuent à la création d'emplois, au soutien des secteurs automobile et manufacturier au pays et à l'assainissement de l'air.

Le gouvernement du Canada a annoncé la création du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds (iVZEML) pour aider les entreprises et les collectivités à faire la transition vers des VZE. Les véhicules moyens et lourds sont à l'origine d'environ 10 % des émissions du Canada. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement du Canada offrira près de 550 millions de dollars sur quatre ans pour aider financièrement les bénéficiaires admissibles à l'achat ou à la location de VZE moyens ou lourds. Le programme fait fond sur le succès du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission , qui a déjà aidé des Canadiens à acheter ou à louer plus de 141 000 nouveaux véhicules légers zéro émission depuis 2019.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada investit dans le déploiement des VZE , notamment en versant 1,7 milliard de dollars supplémentaires pour prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de VZE, auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS, en vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge de VZE au réseau canadien.

Décarbonation des autobus pour le transport en commun et le transport scolaire

En prévision de la #SemaineDuVE, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de 253 000 $ pour soutenir la transition des villes de Brampton et de Burlington vers des transports collectifs à faibles émissions en partenariat avec le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada, par le biais du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Plus tôt au cours de la journée, une aide financière a été annoncée pour soutenir l'électrification des transports en commun à St. Catharines et à Thorold, en Ontario , ce qui permettra de réduire de 95 % les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la qualité de l'air. Ce type de projets permet de bâtir des collectivités plus fortes et plus saines là où il fait bon vivre.

Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, Infrastructure Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada soutiennent la décarbonation des autobus de transport en commun et scolaires. Le gouvernement du Canada est en voie de dépasser son engagement de 2019 en soutenant l'acquisition de plus de 5 000 autobus zéro émission, dont près de 4 000 autobus scolaires en Colombie-Britannique, au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard, de même que plus de 1 200 autobus de transport en commun dans 10 villes, d'un océan à l'autre. Ces autobus électriques et à pile à hydrogène seront déployés sur les routes au cours des cinq prochaines années environ.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l' objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, les annonces faites dans le cadre de la #SemaineDuVE aideront le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Bonne Semaine du VE à tous les Canadiens. Notre gouvernement rend les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Investir pour accroître le nombre de bornes de recharge partout au pays permettra à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques ».

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le secteur des transports est la deuxième source d'émissions en importance à l'origine des changements climatiques au Canada. C'est aussi l'un des secteurs qui connaît la croissance la plus rapide. Prêts pour la route, les véhicules de promenade zéro émission sont de plus en plus prisés des Canadiens. Les VE contribueront à assainir notre air tout en permettant aux ménages canadiens de réaliser d'importantes économies sur le carburant et l'entretien automobile. C'est le choix intelligent à faire pour aider l'environnement. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'avenir de notre secteur des transports est vert, et les annonces faites par notre gouvernement au cours de la #SemaineDuVE témoignent des mesures que nous prenons pour faciliter la tâche des Canadiens afin d'atteindre cet objectif. En construisant un réseau de bornes de recharge de VE d'un océan à l'autre et en rendant le passage à un véhicule électrique plus abordable dans tout le pays, nous nous rapprochons de la réalisation d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« En tirant parti de la puissance de l'énergie propre et en effectuant la transition vers une économie plus propre, nous pouvons assurer un avenir plus fort et plus sain pour tous. À l'occasion de la Semaine du VE, notre gouvernement a montré que nous sommes en voie de dépasser notre engagement de 2019, soit de mettre 5 000 autobus zéro émission sur les routes canadiennes, ce qui nous rapproche encore un peu plus de l'atteinte de nos objectifs climatiques et de l'offre d'un transport abordable et durable aux Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Quelques faits

Les transports sont à l'origine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Favoriser l'adoption de véhicules zéro émission par la réglementation et l'investissement occupe une place importante dans le Plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars qu'a élaboré le Canada en vue d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 dans l'Accord de Paris et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

en vue d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 dans l'Accord de et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 33 000 nouvelles bornes de recharge seront installées d'un océan à l'autre. Cette aide financière provient de l' Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro .

et du . À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE. La Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans des infrastructures de recharge et de ravitaillement à grande échelle pour VZE à la fois lucratives et d'utilité publique.

investira 500 millions de dollars dans des infrastructures de recharge et de ravitaillement à grande échelle pour VZE à la fois lucratives et d'utilité publique. Nous acceptons les mises en candidature pour l' Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro jusqu'au 18 août 2022.

Renseignements pertinents

