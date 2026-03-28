SYDNEY, 28 mars 2026 /CNW/ - Sungrow, premier fournisseur mondial d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie, a publié un livre blanc commun avec TÜV Rheinland, un organisme international d'essais, d'inspection et de certification. Intitulé « Sungrow Energy Storage White Paper: A Holistic Approach to Safety » (« Livre blanc sur le stockage d'énergie : une approche globale de la sécurité », le livre blanc présente un cadre complet conçu pour faire face aux risques émergents dans le déploiement de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et soutenir la transition de l'industrie vers des niveaux plus élevés de fiabilité et de durabilité.

Livre blanc de Sungrow sur le stockage de l’énergie : une approche holistique de la sécurité (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Pourquoi la sécurité du stockage d'énergie est plus importante que jamais

Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, le stockage d'énergie devient un pilier essentiel des systèmes électriques modernes, qui permet de les ouvrir largement aux énergies renouvelables et d'améliorer la souplesse du réseau. Toutefois, l'expansion rapide du secteur a aussi davantage mis en lumière les problèmes de sécurité. L'augmentation de la capacité des batteries, l'accroissement de la densité des systèmes et le déploiement d'installations de stockage à l'échelle du gigawatt augmentent considérablement la complexité de la gestion des risques. Les protections traditionnelles à une seule couche et les approches à court terme axées sur les coûts ne sont plus suffisantes pour faire face aux risques au niveau du système, ce qui représente un obstacle critique au développement durable. Dans ce contexte, le livre blanc récemment publié reflète cette évolution générale vers des pratiques de sécurité plus complètes.

Une approche globale pour des systèmes de stockage d'énergie plus sûrs

Au cœur du livre blanc se trouve l'approche globale de Sungrow en matière de sécurité du stockage d'énergie, qui intègre la protection à travers deux dimensions clés : l'architecture du système et la gestion du cycle de vie.

Au niveau du système, la protection de la sécurité s'étend à l'ensemble de la chaîne technique, des cellules de batterie au réseau, en passant par les blocs et baies de batteries, les conteneurs de système et les centrales électriques. En dépassant les approches traditionnelles de sécurité qui se concentrent au niveau des composants, le cadre permet une protection coordonnée à travers chaque couche d'une installation de stockage d'énergie.

Dans l'ensemble du cycle de vie, la gestion de la sécurité commence par une conception et une ingénierie fondées sur la simulation, et se poursuit par la vérification, la fabrication, l'exploitation, la maintenance, l'entretien et le démantèlement dans le respect de l'environnement.

Grâce à ce cadre intégré des cellules au réseau, et de la construction fondée sur la simulation à la gestion écologique en fin de vie, la sécurité transcende chaque étape du développement et du déploiement du système pour assurer l'anticipation, la gestion et l'atténuation des risques tout au long de la durée de vie opérationnelle d'un actif de stockage d'énergie.

Une approche renforcée par une validation indépendante

Partenaire de la publication, TÜV Rheinland a approuvé le concept de sécurité globale. Dans son avant-propos, Weichun Li, vice-président principal chargé des produits solaires et commerciaux chez TÜV Rheinland Grande Chine, a déclaré : « Tout au long du cycle de vie du produit, de la R & D à l'éventuel démantèlement, en passant par la fabrication et le déploiement, nous appliquons des méthodes rigoureuses basées sur la science dans une perspective mondiale. Cette approche apporte non seulement une validation de poids pour les produits, mais renforce aussi le cadre général de sécurité de l'industrie pour faciliter la progression simultanée de l'innovation et de la gestion des risques. »

Soutenir l'avenir du stockage d'énergie

La publication du livre blanc sur la sécurité des systèmes de stockage d'énergie illustre l'engagement commun de Sungrow et de TÜV Rheinland pour la promotion de systèmes de stockage d'énergie plus sûrs et plus fiables dans le monde entier. À mesure que l'industrie se développe, il sera primordial d'adopter une approche globale de la sécurité pour assurer une croissance durable et favoriser le déploiement de toute la valeur du stockage d'énergie.

Pour en savoir plus sur le livre blanc, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

À propos de Sungrow

Leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, Sungrow est à l'origine de solutions d'électricité durable depuis plus de 29 ans. En décembre 2025, Sungrow avait installé plus de 1 000 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie la plus solide financièrement au niveau mondial (BloombergNEF). Soutenues par un réseau de 520 centres de services qui garantissent une excellente expérience client, ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier. Chez Sungrow, nous nous attachons à construire un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sungrowpower.com/en

CONTACT : Luly Wang, [email protected]

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SOURCE Sungrow Power