SYDNEY, Australie, le 9 avril 2026 /CNW/ - Sungrow, le principal fournisseur mondial d'onduleurs photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie, dévoile ses dernières innovations -- PowerTitan 3.0 avec conception de blocs de courant alternatif et solution hybride lors du sommet Sungrow PV et ESS à Sydney. L'événement a attiré plus de 300 partenaires et experts de l'industrie pour explorer les technologies émergentes et les tendances du marché qui façonnent la transition énergétique de l'Australie.

Plus qu'une simple source d'énergie aujourd'hui : façonner l'avenir du photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie en Australie (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Le secteur australien des énergies renouvelables à grande échelle connaît une expansion rapide, portée par les mesures d'incitation fédérales du CIS, les objectifs fixés par les États et la forte confiance des investisseurs, ce qui accélère le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle sur l'ensemble du Marché national de l'électricité (NEM). Les développeurs accordent de plus en plus d'importance aux projets intégrés de soutien au réseau, alignés sur des normes techniques plus strictes et une valeur à long terme, mais le secteur fait encore face à des défis, notamment des lacunes en matière de résistance du système, l'instabilité de la tension, des processus complexes de connexion au réseau et de longs délais d'approbation, ainsi qu'à des exigences croissantes en matière de capacité de formation de réseau et de modélisation avancée.

PowerTitan 3.0 : Optimisé pour le secteur des systèmes de stockage d'énergie (ESS) destinés aux services publics en Australie

PowerTitan 3.0 de Sungrow est une solution de stockage d'énergie à l'échelle de l'entreprise de nouvelle génération, conçue pour répondre aux conditions de réseaux faibles, aux exigences de formation de réseaux avancés et aux réalités opérationnelles du paysage énergétique australien en pleine évolution.

Points essentiels :

Architecture haute densité : Éléments de batterie empilés de plus de 600 Ah avec système de conversion de puissance (PCS) basé sur le SiC, supportant des durées de décharge flexibles de 4 à 8 heures.

Éléments de batterie empilés de plus de 600 Ah avec système de conversion de puissance (PCS) basé sur le SiC, supportant des durées de décharge flexibles de 4 à 8 heures. Conception compacte et évolutive : Chaque conteneur de 20 pieds contient 1,78 MW PCS et une capacité de batterie de 7,14 MWh ; les blocs peuvent atteindre 7,2 MWh/28,5 MWh (configuration de 4 heures), ce qui réduit l'utilisation des terres de 20 % et réduit les coûts globaux du projet.

Chaque conteneur de 20 pieds contient 1,78 MW PCS et une capacité de batterie de 7,14 MWh ; les blocs peuvent atteindre 7,2 MWh/28,5 MWh (configuration de 4 heures), ce qui réduit l'utilisation des terres de 20 % et réduit les coûts globaux du projet. Efficacité et fiabilité élevées : Le système PCS atteint une efficacité maximale de 99,3 % avec une surcharge continue de 120 % ; les cellules empilées permettent une efficacité aller-retour de 92 % au niveau du système (RTE).

Le système PCS atteint une efficacité maximale de 99,3 % avec une surcharge continue de 120 % ; les cellules empilées permettent une efficacité aller-retour de 92 % au niveau du système (RTE). Déploiement rapide : La conception du bloc AC permet une pré-installation et une pré-mise en service en usine, une auto-configuration et des vérifications automatisées du système en moins d'une heure - permettant de déployer un projet de 1 GWh en seulement 12 jours.

La conception du bloc AC permet une pré-installation et une pré-mise en service en usine, une auto-configuration et des vérifications automatisées du système en moins d'une heure - permettant de déployer un projet de 1 GWh en seulement 12 jours. Durable et respectueux de l'environnement : Fonctionne à des températures ambiantes allant jusqu'à 45 °C avec un faible bruit (63 dBA), une protection IP55 et une résistance à la corrosion C5 dans des conditions australiennes difficiles.

Solution hybride : L'essor de l'intégration des systèmes PV et BESS couplés au courant continu

Sungrow a également présenté sa solution hybride, qui comprend la série d'onduleurs modulaires 1+X avec des démonstrations de solutions de couplage AC et DC. La technologie de couplage en courant continu de Sungrow surpasse les conceptions traditionnelles en termes de coût, de fonctionnalité et de performances. Voici les principaux avantages :

Conception d'une plateforme unique : Intégration du système photovoltaïque, du système de stockage d'énergie (ESS) et de PowerTitan 3.0 à l'aide d'un module DC/DC dédié et du système de gestion de la synergie PV-ESS.

Intégration du système photovoltaïque, du système de stockage d'énergie (ESS) et de PowerTitan 3.0 à l'aide d'un module DC/DC dédié et du système de gestion de la synergie PV-ESS. Fonctionnement flexible et performant : De longues durées de décharge jusqu'à 8 heures, un rapport DC/AC jusqu'à 2,0 et un ratio de puissance ESS jusqu'à 100 %.

: De longues durées de décharge jusqu'à 8 heures, un rapport DC/AC jusqu'à 2,0 et un ratio de puissance ESS jusqu'à 100 %. Optimisation des coûts et de l'efficacité : La conversion énergétique au niveau du système s'est améliorée de 3 à 5 % avec une réduction des coûts globaux du projet.

Faire progresser les technologies de renforcement du réseau en Australie

Dan Xiao, Ph. D., expert technique de Sungrow Australia, a souligné le rôle essentiel de GFM dans le soutien des réseaux riches en énergies renouvelables et le respect des normes australiennes en constante évolution. L'expertise de Sungrow couvre notamment le maintien de la tension et de la fréquence, l'amortissement des oscillations, le démarrage autonome à l'échelle du gigawatt et le renforcement de la robustesse du réseau. Alors que la pénétration des énergies renouvelables continue de s'accélérer, la technologie de formation de réseaux devient de plus en plus essentielle pour assurer la stabilité et la résilience des réseaux électriques.

Près d'une dizaine d'experts de l'industrie ont participé au sommet ; ils ont fait part de leurs points de vue sur les voies de transition énergétique et sur des projets concrets. De plus, Sungrow a également lancé le Livre blanc sur la sécurité du stockage de l'énergie avec TÜV Rheinland, soutenant davantage le déploiement sécuritaire et durable de systèmes de stockage de l'énergie.

« En Australie, Sungrow s'est forgé une solide assise au cours des 13 dernières années, passant d'une simple implantation sur le marché à la réalisation de projets à grande échelle dans les secteurs de l'électricité et du stockage d'énergie à travers tout le pays », a déclaré Joe Zhou, vice-président de Sungrow pour la région Asie-Pacifique. « Des projets phares tels que le projet de Cunderdin à couplage DC et le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Templers, qui sont désormais pleinement opérationnels, ainsi que le BESS de Pelican Point, actuellement en construction, démontrent notre capacité à mener à bien des projets à grande échelle. Pendant ce temps, notre entonnoir de vente continue de croître, y compris de nombreux projets qui devraient atteindre la clôture financière en 2026 et des développements marquants comme le système de stockage d'énergie de Halys, dont la capacité prévue dépasse 3 GWh. »

À l'avenir, Sungrow continuera d'accroître sa présence en Australie grâce à des investissements locaux stratégiques et à des solutions avancées de stockage de l'énergie, en collaborant avec l'ensemble de l'industrie pour favoriser la transition énergétique propre du pays et créer un réseau plus souple, fiable et durable.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 29 ans. En juin 2025, Sungrow avait installé 870 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie qui affiche la meilleure cote financière au niveau mondial (BloombergNEF). Soutenues par un réseau de 520 points de service qui garantissent une excellente expérience client, ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier. Chez Sungrow, nous nous attachons à construire un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sungrowpower.com/en.

Contact avec les médias :

Luly Wang

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SOURCE Sungrow Power