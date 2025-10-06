Une saison estivale 2025 positive pour les distilleries québécoises

GRANBY, QC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Les distilleries du Québec dressent un bilan fort encourageant des visites et des ventes sur place lors de la saison estivale 2025. Selon un sondage mené auprès des membres de l'Union québécoise des microdistilleries (UQMD), la grande majorité des répondants rapportent une hausse de leur achalandage par rapport à 2024 et une augmentation des ventes par client. Cette tendance reflète également les bilans positifs de la saison touristique québécoise dans son ensemble.

Alors que Tourisme Québec rapporte une croissance du nombre de visiteurs dans plusieurs régions, les distilleries confirment qu'elles s'imposent désormais comme des attractions incontournables pour les vacanciers, qu'ils soient locaux ou internationaux.

« Même si notre achalandage a légèrement diminué en raison d'heures d'ouverture réduites, nos ventes sont demeurées solides grâce à une clientèle touristique qui représentait la majorité de nos visiteurs, et ce, même si notre entreprise est située en région rurale », observe Josée Petitclerc, d'Ubald Distillerie.

Une industrie en pleine évolution

Le Québec compte aujourd'hui environ 70 microdistilleries réparties dans 17 régions. La très grande majorité d'entre elles ouvrent leurs portes au public et proposent des visites des installations et des espaces de dégustation. Alliant découverte, savoir-faire et créativité, les producteurs de spiritueux québécois sont devenus de véritables ambassadeurs de nos régions et de l'entrepreneuriat québécois.

Les ventes de spiritueux québécois connaissent depuis plusieurs années une croissance soutenue. Ce dynamisme s'explique notamment par la créativité des distillatrices et distillateurs, la qualité des produits proposés, l'intérêt pour les produits innovants et la mise en valeur d'ingrédients identitaires.

« Après des années marquées par une croissance du nombre d'entreprises, nous entrons aujourd'hui dans une phase de maturité et de croissance. Les résultats de l'été démontrent que l'industrie des spiritueux québécois est en train de consolider ses bases tout en continuant à progresser », affirme Paul Goulet, directeur général de l'UQMD.

Des retombées économiques et touristiques

Les distilleries du Québec s'intègrent désormais aux circuits touristiques au même titre que les vignobles, microbrasseries et cidreries :

Elles participent au développement du tourisme expérientiel par une offre distinctive ;

Elles contribuent à diversifier l'offre régionale et à prolonger les séjours des visiteurs ;

Elles génèrent des retombées directes pour les communautés locales, que ce soit par la création d'emplois ou les circuits courts.

C'est le cas en Gaspésie, comme en témoigne Joseph Saint-Denis-Boulanger, de la Distillerie des Marigots : « Nous constatons une nette amélioration de la notoriété de notre distillerie, portée par l'attrait grandissant du tourisme gourmand et l'intensification de nos efforts d'accueil. L'introduction de nouveaux produits - comme notre whisky, qui s'est littéralement envolé - a clairement incité davantage de personnes à franchir nos portes cet été. »

Invitation au public

À l'approche de l'automne et de la période des Fêtes, les distilleries du Québec invitent les consommateurs à venir les visiter, à découvrir des produits uniques et à continuer d'encourager l'achat local, pour le plaisir, mais aussi pour soutenir une filière en plein essor.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

