Développée conjointement par Gutsy (Canada) et sa société sœur Goodsy (France), la recette a remporté le titre de "Meilleure Ginger Beer au monde" au Kombucha World Awards 2025, se démarquant parmi 360 boissons provenant de 39 pays.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La recette à l'origine de la Gutsy Ginger Beer a été sacrée "Meilleure Ginger Beer au monde" lors du Kombucha World Awards 2025, un concours international qui célèbre l'excellence en matière de boissons fermentées.

L'événement a réuni 360 produits dégustés par 30 juges experts, selon des critères précis : apparence, arôme, corps, goût et arrière-goût. Cette bière de gingembre vivante et naturellement fermentée s'est démarquée par la qualité de sa fermentation, son goût franc de gingembre et sa composition minimaliste.

Soumise en Europe sous le nom de Goodsy, la société sœur de Gutsy, la recette est le fruit d'une collaboration entre les deux équipes, unies par la même passion pour la fermentation et les ingrédients authentiques.

« Ce prix démontre qu'une petite équipe canadienne peut créer des produits d'envergure internationale tout en restant fidèle à des méthodes artisanales et à des ingrédients simples », -- explique Pierrich Picard, cofondateur de Gutsy.

Chaque canette contient l'équivalent d'un shot de gingembre frais et ne renferme que des ingrédients biologiques entiers, sans additifs ni agents de conservation.

La Gutsy Ginger Beer est déjà offerte dans plusieurs points de vente au Canada, dont Costco.ca, Healthy Planet, Nature Emporium, Nature's Fare Markets et Avril.

À propos de Gutsy

Fondée à Montréal, Gutsy se consacre à la création de boissons fermentées vivantes, élaborées uniquement à partir d'ingrédients biologiques entiers, sans additifs ni ingrédients artificiels. De ses kombuchas crus à sa bière de gingembre, Gutsy poursuit une mission claire : dorlotter le microbiote et les papilles des gens grâce à des boissons saines, simples et authentiques.

Pierrich Picard a découvert le kombucha lors d'un voyage au Nicaragua, une expérience qui a inspiré la naissance de Gutsy et sa conviction que le bien-être commence par le vivant.

www.gutsydrinks.com

