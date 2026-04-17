OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - Des associations de santé et des experts se sont réunis à Ottawa pour attirer l'attention du public et de la ministre de la Santé sur la crise persistante de la dépendance à la nicotine qui continue de toucher la jeunesse canadienne. Des publicités affichées dans deux abris d'autobus d'Ottawa soulignent que plus de cinquante mille élèves du secondaire* ont commencé à vapoter à travers le pays depuis le 13 mai dernier, date à laquelle Marjorie Michel a été nommée ministre de la Santé.

Publicité dans un abribus d’Ottawa (coin Elgin et Nepean) qui affiche le nombre d’élèves du secondaire ayant commencé à vapoter depuis la nomination de la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, le 13 mai 2025 (Groupe CNW/Coalition québécoise pour le contrôle du tabac)

Le Dr Hassan Mir est cardiologue à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et professeur adjoint de médecine à l'Université d'Ottawa. Il préside le Modèle d'Ottawa pour l'abandon du tabac et est considéré comme un expert mondial en matière de sevrage tabagique, d'arrêt du vapotage et de dépendance à la nicotine. Il affirme que « Les saveurs jouent un rôle clé pour attirer les jeunes vers les produits nicotiniques. La plupart des jeunes commencent à utiliser des cigarettes électroniques en choisissant des modèles aromatisés. Le gouvernement doit reconnaître qu'en autorisant les saveurs de fruits et de menthe dans les produits de vapotage, il aide une industrie prédatrice à rendre les jeunes dépendants de la nicotine. L'inaction du gouvernement concernant les arômes se fait au détriment du bien-être et de la santé de dizaines de milliers de jeunes, dont le nombre augmente chaque jour. » Dr Mir ajoute que « le vapotage augmente les risques de dépendance à la nicotine et des problèmes de santé mentale, de maladies cardiovasculaires et bucco-dentaires, et provoque des lésions pulmonaires. Le vapotage n'est pas un traitement de première ligne pour arrêter de fumer, comme l'indique notre guide de 2025 sur le sevrage tabagique publié dans le Canadian Journal of Cardiology ». Ceci est conforme aux recommandations faites par le Groupe d'étude canadien sur les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs.

« J'ai vu dans ma pratique de nombreux jeunes dont la vie a été profondément bouleversée par la dépendance à la nicotine due au vapotage. Chez les adolescents, le vapotage peut avoir des répercussions importantes sur le sommeil et le fonctionnement quotidien. Les produits de vapotage légaux sont faciles d'accès et extrêmement addictifs. Cela mène à un grand nombre de jeunes qui vapotent quotidiennement, certains jusqu'à 30 fois par jour. Ils inhalent des doses de nicotine pouvant dépasser celles de plusieurs paquets de cigarettes », explique le Dr Nicholas Chadi, directeur de la clinique de toxicomanie du CHU Sainte-Justine à Montréal et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et des dépendances au Canada. « La nicotine est une substance hautement addictive. À l'adolescence, le vapotage de nicotine est associé à un risque accru d'initiation au tabagisme, de même qu'à une augmentation du risque de consommation d'autres substances psychoactives. »

« Même si nous reconnaissons que la ministre Michel a hérité de la crise du vapotage chez les jeunes du gouvernement précédent, elle est en fonction depuis près d'un an. À ce stade-ci, son inaction perpétue la crise, avec 50 000 adolescents supplémentaires qui ont commencé à vapoter depuis son entrée en fonction », déclare Cynthia Callard, porte-parole des Médecins pour un Canada sans fumée (MCSF). « Sa priorité devrait être de renforcer et de finaliser le projet de règlement, vieux de près de cinq ans, qui vise à restreindre les arômes dans les cigarettes électroniques vendues sur le marché libre. La plupart, voire la totalité, des additifs utilisés pour aromatiser les cigarettes électroniques n'ont jamais été approuvés pour l'inhalation. »

Lors des dernières élections fédérales, le Parti libéral s'était engagé à « accorder la priorité à la santé des jeunes Canadiens et Canadiennes en prenant des mesures vigoureuses pour freiner le vapotage chez les jeunes ainsi qu'en tenant tête à l'industrie du tabac et de la nicotine… nous sommes en faveur des restrictions sur les produits aromatisés, lesquels sont clairement conçus pour attirer les jeunes. »

Par ailleurs, la récente surveillance du marché menée par Santé Canada confirme une fois de plus le manque généralisé de conformité de l'industrie face aux mesures réglementaires fédérales et provinciales. « L'industrie du vapotage est notoire quant à son non-respect des règles : les boutiques de vapotage affichent ouvertement leur volonté de livrer des produits aromatisés dans les provinces où ceux-ci sont interdits, alors que les grands fabricants fournissent volontiers leurs produits à des détaillants en ligne qui contournent les règles provinciales et territoriales. L'inaction du gouvernement fédéral en matière de saveurs aide les acteurs de l'industrie à saper les efforts provinciaux visant à réduire le vapotage chez les jeunes. Il est grand temps que les produits de vapotage vendus à travers le pays soient mieux réglementés, non seulement pour interdire les saveurs, mais aussi pour éliminer les attributs qui contribuent à leur popularité auprès des jeunes. Logiquement, le retrait immédiat des additifs qui confèrent des saveurs de fruits, de menthe ou menthol et de sucre est la première étape », déclare Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

De nombreux appareils de vapotage populaires sont équipés de la technologie Bluetooth pour permettre leur repérage et rendre leur utilisation plus divertissante. Ils sont de plus munis de jeux vidéo, et sont présentés avec des formats, couleurs et autres éléments qui plaisent aux jeunes. Ces attributs ont pour effet d'avoir rendu la dépendance à la nicotine plus agréable et plus accessible (voir plus d'images de dispositifs ici).

Les trois groupes de santé (MCSF, ASH et CQCT) ont récemment écrit à tous les députés pour leur demander d'exhorter le gouvernement fédéral à donner la priorité à la santé des jeunes et à renforcer et mettre en œuvre sans délai la réglementation proposée sur les saveurs. La lettre présente les dernières recherches sur les effets positifs de l'interdiction des saveurs du Québec, notamment sur le tabagisme chez les jeunes. Elle explique comment une interdiction fédérale améliorerait considérablement le respect des règles provinciales, surtout en ce qui concerne les boutiques légales situées à l'extérieur du Québec qui continuent de livrer illégalement des cigarettes électroniques aromatisées aux Québécois (y compris les grandes marques). Elle souligne également l'augmentation de la dépendance à la nicotine chez les adolescents et les jeunes adultes.

« Au cours des huit dernières années, les parents, les enseignants et les professionnels de la santé ont continuellement plaidé pour que les jeunes soient mieux protégés contre les pratiques prédatrices industrielles », a déclaré Les Hagen, directeur général d'Action on Smoking & Health (ASH). « Il est grand temps que le gouvernement fédéral tienne tête aux géants du tabac et de la nicotine afin de prioriser le bien-être de la jeunesse canadienne. Le vapotage et la dépendance nicotinique ont de graves conséquences sur la santé. Pendant que le gouvernement fédéral tergiverse et tarde à agir, en moyenne, 155 élèves du secondaire tombent chaque jour dans le piège de la dépendance à la nicotine de l'industrie. »

« La crise du vapotage chez les jeunes dure depuis bien trop longtemps. La décision prise en 2018 par le gouvernement précédent de libéraliser la vente des produits de vapotage sans prévoir de mesures de protection adéquates pour les jeunes est un scandale en soi. Cependant, le fait que, huit ans plus tard, on n'ait toujours pas réussi à contrer de manière efficace le facteur le plus attrayant pour les jeunes -- les saveurs -- est aberrant. Tous les élèves du secondaire qui vapotent aujourd'hui sont des victimes de l'inaction gouvernementale. Leur dépendance à la nicotine et les dommages à leur santé constituent des dommages collatéraux de la stratégie ratée de 'réduction des méfaits' de Santé Canada. Cette position pro-industrie a eu un impact négatif sur la moitié des jeunes Canadiens sans produire aucun bénéfice mesurable en matière de sevrage tabagique », conclut Mme Callard.

Voir annexe ici (*calcul du nombre de nouveaux jeunes vapoteurs, nombre absolue de jeunes vapoteurs, juridictions qui interdisent les e-cig ou les e-cig aromatisées)

SOURCE Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Information : Dr. Hassan Mir, 613-696-7406; Dr. Nicholas Chadi, 514-345-7707 ou [email protected]; Cynthia Callard, 600-613-5794 ou [email protected]; Flory Doucas, 514-515-6780 ou [email protected]; Les Hagen, 780-919-5546 ou [email protected]