Une proposition d'entente de principe entre la FIQ et le gouvernement

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ annonce qu'une proposition d'entente de principe est intervenue avec le gouvernement plus tôt aujourd'hui « Après seize mois de négociation, huit jours de grève et plusieurs actions de mobilisation et manifestations, où nos membres ont exprimé haut et fort leurs revendications, ce sera maintenant à elles d'évaluer les travaux faits à la table de négociation », affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

La proposition d'entente sera présentée aux représentantes syndicales de la FIQ lors de son conseil fédéral des 19-20-21 mars. Par respect pour les membres et les militantes, la FIQ ne commentera pas le contenu de l'éventuelle entente de principe d'ici là.

Dans l'éventualité où la proposition est adoptée par les militantes, celle-ci sera alors présentée aux membres et elles pourront se prononcer sur son adoption dans le cadre d'un vote référendaire. « Comme ce sont elles qui tiennent le réseau de la santé à bout de bras depuis maintes années, il va de soi qu'elles doivent prendre connaissance et avoir leur mot à dire sur l'adoption de cette entente de principe en premier », de renchérir madame Bouchard.

La FIQ ne fera aucun autre commentaire sur la proposition d'entente pour l'instant.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

