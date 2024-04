MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - L'événement d'affaires C2 Montréal annonce aujourd'hui la programmation de sa 13ème édition, qui se tiendra du 21 au 23 mai 2024, au Grand Quai du Port de Montréal. Plus de 100 experts provenant des quatre coins de la planète prendront part aux plus de 40 conférences, labs et séances de coaching, promettant une expérience immersive et inspirante pour tous les participants.

Chaque journée à C2MTL est soigneusement orchestrée autour d'un thème d'actualité, soit Expérientiel & Immersif, Durabilité & Innovation et IA & Commerce, offrant une plateforme unique pour aborder les enjeux cruciaux qui façonneront notre avenir. Sans crainte ni détours, C2MTL encourage les participants à une réflexion profonde et à des discussions engageantes autour de sujets tout autant confrontants les uns que les autres.

AU PROGRAMME :

DISCUSSIONS : Faites le plein d'inspiration, cultivez vos connaissances, échangez avec des leaders internationaux et tirez profit de leur expertise.

Le vrai progrès se trouve sous nos yeux : Dans cette importante conversation sur la transition énergétique présentée par la Nation Crie, Mandy Gull-Masty, Grande Cheffe du Grand Conseil des Cris du Québec, et Stephen Cookson , vice-président, Origination et stratégie chez RES, abordent les défis et opportunités de la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Ils questionnent le pouvoir décisionnel, l'histoire des communautés autochtones et les implications sociétales de cette transition, la présentant comme une chance de redéfinir notre avenir.

Dans cette importante conversation sur la transition énergétique présentée par la Nation Crie, Mandy Gull-Masty, Grande Cheffe du Grand Conseil des Cris du Québec, et , vice-président, Origination et stratégie chez RES, abordent les défis et opportunités de la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Ils questionnent le pouvoir décisionnel, l'histoire des communautés autochtones et les implications sociétales de cette transition, la présentant comme une chance de redéfinir notre avenir. Déconstruire pour mieux reconstruire : Cette discussion, animée par Tosin Oshinowo (Oshinowo Studios), Sophie Boone (Rotor), Nicolas Coeckelberghs (BC architects & studies & materials), et Nathalie Baaklini (SOMA Group), examine les approches novatrices de l'architecture contemporaine. En remettant en question les conventions, ils explorent des pratiques telles que le biorégionalisme et les méthodes de construction circulaire pour un environnement construit plus durable.

Cette discussion, animée par (Oshinowo Studios), (Rotor), Nicolas Coeckelberghs (BC architects & studies & materials), et examine les approches novatrices de l'architecture contemporaine. En remettant en question les conventions, ils explorent des pratiques telles que le biorégionalisme et les méthodes de construction circulaire pour un environnement construit plus durable. Comment nourrir l'espoir : Dirigée par Indy Johar (Dark Matter Labs), Dax Dasilva (Age of Union ), et le photographe Richard Mosse , cette discussion explore la transformation de l'espoir en action tangible. Elle examine comment l'engagement dans des projets significatifs peut combler le fossé entre la philosophie et l'action, offrant des perspectives sur la transformation sociale par la patience et la persévérance.

: Dirigée par (Dark Matter Labs), (Age of ), et le photographe , cette discussion explore la transformation de l'espoir en action tangible. Elle examine comment l'engagement dans des projets significatifs peut combler le fossé entre la philosophie et l'action, offrant des perspectives sur la transformation sociale par la patience et la persévérance. Les pouvoirs de l'étrangeté : Cette rencontre entre Nathan Pyle (auteur et producteur exécutif, Strange Planet), David Levine (stratège créatif, Jet Propulsion Laboratory/NASA) ainsi que Dylan Thuras (directeur de création, Atlas Obscura) vous fait découvrir comment adopter un état d'esprit extraterrestre peut débloquer la créativité. Explorez comment voir le familier d'un œil différent peut ouvrir de nouvelles perspectives et inspirer la créativité .

Cette rencontre entre (auteur et producteur exécutif, Strange Planet), (stratège créatif, Jet Propulsion Laboratory/NASA) ainsi que (directeur de création, Atlas Obscura) vous fait découvrir comment adopter un état d'esprit extraterrestre peut débloquer la créativité. Explorez comment voir le familier d'un œil différent peut ouvrir de nouvelles perspectives et inspirer la créativité . Ce que l'excellence peut nous apprendre : Présentée par Bombardier, cette discussion avec Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, Ève Laurier , vice-présidente, Communications, Marketing et Affaires publiques de Bombardier et Lizzie Harris , associée principale de l'agence Lippincott - une agence internationale spécialisée dans l'image de marque et l'expérience - examine les leçons tirées du succès d'une marque historique. Explorez le changement d'image de marque au sein d'une entreprise d'envergure internationale, et son impact dans un paysage marketing en constante évolution.

Présentée par Bombardier, cette discussion avec Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, Ève , vice-présidente, Communications, Marketing et Affaires publiques de Bombardier et , associée principale de l'agence Lippincott - une agence internationale spécialisée dans l'image de marque et l'expérience - examine les leçons tirées du succès d'une marque historique. Explorez le changement d'image de marque au sein d'une entreprise d'envergure internationale, et son impact dans un paysage marketing en constante évolution. Monde immatériel : équité, justice, communauté et technologie: Ruha Benjamin , professeure et sociologue à l'Université de Princeton , offre une perspective sur l'impact sociétal de la technologie. Explorez comment l'innovation peut s'attaquer aux inégalités systémiques en examinant les technologies émergentes sous de nouveaux angles.

, professeure et sociologue à l'Université de , offre une perspective sur l'impact sociétal de la technologie. Explorez comment l'innovation peut s'attaquer aux inégalités systémiques en examinant les technologies émergentes sous de nouveaux angles. The XP Fronts -- Cette session immersive, présentée par XP Land, la communauté de l'industrie expérientielle en plein essor, donne vie à l'avenir de l'expérientiel avec des créateurs, des artistes, des marques audacieuses et des individus qui façonnent le monde d'aujourd'hui, dont Michael Barclay II d'Essence Ventures, Abbey Londer , Directrice de Festival chez Netflix, Leah Rubin-Cadrain de Snapchat, pour ne nommer qu'eux.

SÉANCES DE COACHING : Approfondissez l'éveil et l'ouverture à la création avec des sessions de coaching centrées sur la curiosité, la compassion et le courage.

Es-tu toi? : Animé par Caitlan Maggs , cet atelier de coaching explore comment être présent et créatif dans son domaine d'expertise. Apprenez à vous exprimer avec authenticité et à développer votre intuition pour une connexion plus profonde avec les autres.

Animé par , cet atelier de coaching explore comment être présent et créatif dans son domaine d'expertise. Apprenez à vous exprimer avec authenticité et à développer votre intuition pour une connexion plus profonde avec les autres. Chemin de toi : Cath Laporte guide cet atelier de coaching à travers l'engagement actif dans le mouvement, la musique et le dessin. Découvrez les outils créatifs nécessaires pour aborder efficacement les défis, même sans expérience créative préalable.

LABS: Explorez en petits groupes différents thèmes sous un nouveau jour avec les ateliers immersifs et interactifs, un mélange parfait d'expériences enrichissantes, de contenu profond et de participation active.

Pertinent ou obsolète : Le Quiz : Pierre Thirion présente un quiz novateur conçu pour anticiper l'avenir dans un monde en constante évolution. Les participants sont invités à monter sur scène et à répondre à des questions pointues sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, les technologies émergentes et l'éthique. En plus de l'aspect ludique, le quiz offre une opportunité de réfléchir à la manière dont ces forces façonnent notre avenir.

Pierre Thirion présente un quiz novateur conçu pour anticiper l'avenir dans un monde en constante évolution. Les participants sont invités à monter sur scène et à répondre à des questions pointues sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, les technologies émergentes et l'éthique. En plus de l'aspect ludique, le quiz offre une opportunité de réfléchir à la manière dont ces forces façonnent notre avenir. Prophéties : Dominique Leclerc propose un lab explorant le lien entre la privacité, l'autodétermination et le destin à l'ère de la technologie cognitive, invitant les participants à embrasser les paradoxes de cette réalité.

Dominique Leclerc propose un lab explorant le lien entre la privacité, l'autodétermination et le destin à l'ère de la technologie cognitive, invitant les participants à embrasser les paradoxes de cette réalité. Neurodiverlasagna : Ce lab, dirigé par Shi Diwen, Chef Michael Ho , Melissa St-Louis et Fran Delhoume, utilise la métaphore de la préparation d'une lasagne pour explorer la neurodiversité et promouvoir l'inclusion à travers l'effort collectif.

Ce lab, dirigé par Shi Diwen, Chef , et Fran Delhoume, utilise la métaphore de la préparation d'une lasagne pour explorer la neurodiversité et promouvoir l'inclusion à travers l'effort collectif. Le modèle de langage : Animé par David Drury , cet atelier explore les différentes dimensions du langage, de la narration sonore à la communication extra-textuelle, pour une compréhension plus profonde de notre conception du langage et de son potentiel futur.

«C2 Montréal est un rendez-vous unique, qui vise à susciter l'innovation et la créativité. Chaque année, des milliers de participantes et de participants convergent vers Montréal et découvrent tout le talent, l'inventivité et le dynamisme économique et culturel de notre métropole, » mentionne Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal. « C2 Montréal met en lumière l'unicité et l'attractivité de Montréal, en plus de permettre à la métropole de profiter d'importantes retombées économiques et touristiques et de briller sur la scène internationale.»

En plus des différentes discussions, du coaching et des labs, les participants pourront assister à des performances, des classes de maître, des séances de braindate, à des cocktails de réseautage et à d'autres activités enrichissantes autant d'un point de vue d'affaires que sur le plan personnel.

C2 Montréal remercie ses partenaires, notamment Sid Lee, Cirque du Soleil, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Fasken, Kyu, XP Land, Tourisme Montréal, Mila, le Gouvernement de la Nation Crie, La Presse, BRP, AtkinsRéalis, Power Corporation du Canada, KPMG, Bombardier, Loto-Québec, Stingray, Solotech, le Groupe ABP, Aéroports de Montréal, Braindate, Cinco, IKEA, Cozey, OFFF Festival, Montréal International, Normal Studio, Globe & Mail, Event'nroll, une division de Spordle et Fairmont Le Reine Elizabeth pour leur précieuse collaboration.

Pour plus d'informations sur la programmation complète et pour accéder à la billetterie, rendez-vous au c2montreal.com/fr

À Propos de C2MTL :

Fondé en 2012 par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil, C2 Montréal est l'événement d'affaires principal au Canada. Véritable terrain de jeu pour l'imagination, C2 Montréal est une expérience immersive de trois jours ayant lieu dans un cadre hautement créatif qui attire plus de 5000 participant.e.s venant de plus de 60 pays et plus de 30 industries. C'est un forum de renommée internationale pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité, où un.e participant.e sur quatre connaît une augmentation des occasions d'affaires à travers les milliers de conversations entamées à chaque édition. L'événement est un moyen exceptionnel pour créer et faire croître la valeur de startups, de PME et de grandes entreprises, ce qui se traduit par plus de 500 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique chaque année. Plus d'informations: https://c2montreal.com/fr

Contact Médias et Accréditations :

Pauline Lazarus

YPR

[email protected]

514 655-0427

SOURCE C2 International Inc.