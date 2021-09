Une présouscription dépassant de nouveau le plafond de 140 M$ pour fêter les 20 ans de Capital régional et coopératif Desjardins

CRCD et son écosystème : près de 3,3 milliards de dollars investis aux quatre coins du Québec en 20 ans

« Depuis 20 ans, ce sont 3 276 M$ qui ont été engagés dans plus de 1 200 entreprises, coopératives et fonds par CRCD et ses fonds partenaires », de faire valoir Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, l'entité qui gère le fonds CRCD. De ce nombre, le tiers des entreprises sont situées dans les régions ressources et les trois-quarts proviennent des régions autres que Montréal et la Capitale-Nationale. »1

Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus avant d'investir ou d'échanger.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec près de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 432 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 30 juin 2021, 1 625 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

__________________________________

1 Voir le tableau en annexe

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Renseignements: À l'intention des journalistes uniquement Richard Lacasse, Capital régional et coopératif Desjardins, 418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 556 3163, [email protected]; À l'intention des investisseurs, Relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222