Une présence accrue du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le Suroît

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), M. Simon Jolin-Barrette a profité de son passage à Salaberry-de-Valleyfield pour faire d'importantes annonces en matière d'immigration. Ainsi, le Ministère ajoutera des effectifs dans le Suroît en Montérégie.

Un déploiement sans précédent du MIFI dans les régions du Québec et une bonification des services aux entreprises ont été annoncés le 28 août dernier par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), M. Jean Boulet. Ces nouvelles mesures représentent un investissement majeur de 8,3 M$ du MIFI.

Les nouveaux employés du MIFI s'installeront dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d'emploi. Leur travail s'exercera en complémentarité avec celui des employés du MTESS.

Déploiement du MIFI dans le Suroît

Déploiement institutionnel

Quatre nouveaux points de services ouvriront à Châteauguay, à Saint-Constant, à Salaberry-de-Valleyfield et à Vaudreuil-Dorion pour un total de quatre antennes dans le Suroît en Montérégie. Ces antennes s'intégreront aux bureaux existants des centres locaux d'emploi afin de mieux répondre aux besoins de la région.

Déploiement de ressources humaines

Afin d'assurer une présence suffisante dans le Suroît et de mieux servir les différents partenaires, le MIFI fera appel à quatre nouveaux employés pour le territoire. Ces quatre agents d'aide à l'intégration s'occuperont des nouveaux arrivants et leur offriront un parcours d'accompagnement personnalisé.

« Ce grand déploiement des effectifs du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration s'inscrit dans la continuité logique des réformes que nous avons mises en place ces derniers mois. En s'assurant d'être davantage présent dans toutes les régions du Québec et en devenant une référence régionale forte, le Ministère réaffirme son leadership en matière de sélection, de francisation et d'intégration. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration

« Je suis très heureux des annonces réalisées aujourd'hui par le ministre de l'Immigration de la Francisation et de l'Intégration. Le déploiement de quatre nouvelles antennes et d'autant d'employés représente une excellente nouvelle pour la région du Suroît. Ce sont les personnes immigrantes et les collectivités qui bénéficieront de cette offre de services bonifiée. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« L'ajout d'un nouveau point de service à Châteauguay représente une excellente nouvelle pour les personnes immigrantes qui choisissent de s'établir dans ma circonscription. L'agent d'aide à l'intégration qui y travaillera sera d'une grande assistance pour les organismes de la région qui consacrent leurs efforts à faire de Châteauguay un milieu de vie accueillant et dynamique pour les nouveaux arrivants. »

Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay

« Je suis très heureuse de la présence imminente du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à Saint-Constant. L'arrivée de cet agent d'aide à l'intégration facilitera l'accès aux services gouvernementaux en immigration à la fois pour la collectivité et les personnes immigrantes. C'est ensemble que nous assurerons la réussite de l'intégration des personnes immigrantes. »

Danielle McCann, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux

