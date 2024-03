La prescription sociale, une approche centrée sur la personne qui favorise l'autodétermination, aide les individus à tracer leur propre chemin vers l'atteinte d'un état de bien-être holistique. Les professionnels de la santé et les fournisseurs de services sociaux travaillent en collaboration avec les clients pour les orienter vers des services qui répondent à leurs besoins fondamentaux, améliorent leur bien-être social et émotionnel, et favorisent l'appartenance à la communauté.

Approche provinciale de la prescription sociale

Dans le cadre de cette initiative pluriannuelle, l'ICPS travaillera directement avec Caregivers Alberta, Caregivers Nova Scotia, Family Caregivers of British Columbia et l'OSANO afin d'élaborer et d'élargir des initiatives de prescription sociale adaptées aux besoins uniques de chaque organisation.

Pour en savoir plus sur les initiatives provinciales de prescription sociale :

La prescription sociale est liée à de meilleurs résultats pour les aidants et les bénéficiaires de soins

Les évaluations des initiatives de prescription sociale au Canada et à l'étranger ont démontré qu'elles permettaient de réduire la solitude, de renforcer le sentiment d'appartenance et de lien avec l'autre et d'améliorer la santé mentale, parfois jusqu'à 50 % (en anglais seulement). La solitude, l'anxiété et le déclin de la santé mentale sont des problèmes touchant couramment les aidants, selon une étude réalisée en 2021 par l'Université de l'Alberta (en anglais seulement).

La prescription sociale a également été associée à la réduction des visites médicales et à l'amélioration de l'intégration entre les soins cliniques, les équipes interprofessionnelles et les soutiens sociaux. On sait également qu'elle favorise l'équité en matière de santé en réduisant les obstacles entre les soins de santé et les soins sociaux communautaires afin de répondre aux besoins sociaux immédiats des personnes.

Citations

« Grâce à cette collaboration, le CCEA et l'ICPS franchissent une étape cruciale pour donner la priorité à la santé mentale, à la santé physique et au bien-être général des aidants à travers le Canada. En investissant dans des initiatives de prescription sociale, nous visons à bâtir des communautés résilientes où les aidants peuvent trouver du réconfort, du soutien et un sentiment d'appartenance. » - Liv Mendelsohn, directrice générale, CCEA

« Par l'intermédiaire de l'Institut canadien de prescription sociale, la Croix-Rouge canadienne est ravie de continuer à soutenir le paysage en évolution de la prescription sociale au Canada, en mettant particulièrement l'accent sur les aidants. Nous comprenons l'énorme fardeau que de nombreux aidants à travers le Canada décident de porter pour fournir des soins à leurs proches et nous nous comptons privilégiés de travailler avec des organisations dévouées en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse pour leur accorder l'attention et le soutien qu'ils méritent et dont ils ont besoin. » - Tanya Elliott, cheffe de la santé, la Croix-Rouge canadienne

« Les aidants jouent un rôle essentiel dans la surveillance, le maintien et la défense de la santé et du bien-être de leurs proches. Malheureusement, cela se fait trop souvent au détriment de leur propre bien-être. En collaborant avec les fournisseurs de soins de santé et les organismes de services sociaux, nous sommes en mesure de veiller à ce que les aidants aient accès aux soutiens non médicaux qui les aideront à préserver leur bien-être et leur lien avec la communauté. Le partenariat avec le Centre canadien d'excellence pour les aidants et l'Institut canadien de prescription sociale constitue une étape importante dans l'atteinte de ces objectifs. » - Darrel Gregory, Caregivers Alberta

« Un Néo-Écossais sur trois fournit des soins à un membre de sa famille, à un ami, à un voisin ou à un être cher. De nombreux aidants prodiguent des soins quotidiennement avec peu ou pas de soutien, ne savent pas où trouver de l'aide et se sentent seuls, isolés et épuisés. Caregivers Nova Scotia est ravi de s'associer au Centre canadien d'excellence pour les aidants et à l'Institut canadien de prescription sociale dans le cadre d'un projet pilote visant à aider à identifier, à rejoindre, à inclure et à soutenir les aidants dans toute la province. » - Jenny Theriault, directrice générale, Caregivers Nova Scotia

« Nous sommes ravis de nous associer à l'expansion de notre modèle de prescription pour les aidants, qui a été développé en Colombie-Britannique au cours des six dernières années. Les résultats ont été positifs et convaincants : lorsque les fournisseurs de soins identifient les aidants et leur prescrivent des services d'aide qui leur sont destinés, ils peuvent bénéficier d'un accès immédiat à du soutien émotionnel, à de l'aide à la navigation, à des ressources éducatives et à des services de planification individuelle. Partout au Canada, il s'agit d'une occasion passionnante d'élargir ensemble notre apprentissage, d'accélérer les soins de santé adaptés aux aidants et de mettre le bien-être des aidants en lumière. » - Barb MacLean, directrice générale, Family Caregivers of BC

« L'Ontario compte 4 millions d'aidants. Le rapport Plein feux de l'OSANO indique que 73 % d'entre eux ne sont pas certains de pouvoir continuer à jouer leur rôle. L'épuisement des aidants, la dépression et le sentiment d'isolement sont en hausse. La prescription sociale est un moyen innovant et fondé sur des données probantes de veiller à ce que les aidants aient accès au soutien dont ils ont besoin. L'OSANO est fière de s'associer au Centre canadien d'excellence pour les aidants et à l'Institut canadien de prescription sociale afin d'étendre ce travail à toute la province et d'améliorer la vie des aidants » - Amy Coupal, directrice générale de l'Organisme de soutient aux aidants naturels de l'Ontario

À propos du Centre canadien d'excellence pour les aidants

Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) est une initiative de la Fondation Azrieli visant à soutenir et à habiliter les aidants et les fournisseurs de soins partout au Canada. Nous réunissons des intervenants de tout le pays, transposons les connaissances en pratique, mettons à l'échelle ce qui fonctionne et comblons les lacunes par l'innovation. Nous nous appuyons sur quatre axes prioritaires : les réseaux de soutien et le partage des connaissances ; l'éducation et le développement du leadership ; la défense de la cause l'élaboration de politiques ; et l'inclusion et les communautés mal desservies. Notre expertise et notre discernement, tirés d'expériences vécues, nous aident à militer en faveur de meilleurs systèmes et de changements durables. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos bénéficiaires pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience de tous ceux qui dispensent des soins.

À propos de l'ICPS

L'Institut canadien de prescription sociale (ICPS) est un pôle national qui vise à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes en partageant, en communiquant, en faisant la promotion et en célébrant les pratiques de prescription sociale qui favorisent l'équité en matière de santé, le leadership communautaire et la collaboration. Lancé en 2022 en tant que réseau d'impact collectif pancanadien soutenu par la Croix-Rouge canadienne, l'ICPS a pour objectif d'identifier, de relier et de développer diverses initiatives locales de prescription sociale en cours au Canada. L'ICPS soutient l'avancement de la prescription sociale au Canada par le biais de quatre domaines d'intérêt : la liaison et la collaboration, la sensibilisation et la mobilisation des connaissances, l'établissement de preuves et la création d'un enthousiasme pour la défense des intérêts et le changement de politique. L'ICPS fait partie d'un mouvement croissant au Canada visant à aborder les déterminants sociaux et structurels de la santé en établissant des liens entre les personnes, les fournisseurs de soins de santé et les programmes dans la communauté, et en pavant la voie vers une meilleure santé et un plus grand bien-être.

