MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Consortium SAF+ (« SAF+ ») est fier d'annoncer une des premières productions de carburant d'aviation durables PtL (Power to Liquids) en Amérique du Nord. Cette production a eu lieu à son usine pilote, située sur le site industriel de ParaChem dans l'est de Montréal. SAF+ a pour objectif de mettre sur le marché, d'ici 2025-2026, un kérosène synthétique dont l'empreinte carbone est réduite de 80 % par rapport au kérosène fossile. La filière PtL consiste à produire un combustible liquide synthétique en capturant et en combinant le CO2 provenant de sources industrielles à de l'hydrogène vert produit au Québec.

« Ces premiers litres d'électro-carburant représentent un moment historique et un jalon important pour SAF+ » a déclaré M. Jean Paquin, président et directeur général du Consortium SAF+, dans le cadre de la 27e Conférence de Montréal présentée par le Forum économique international des Amériques.

« Alors que l'industrie aérienne vise à réduire son empreinte carbone et sa consommation de kérosène, SAF+ se distingue comme un pionnier dans le domaine du carburant d'aviation durable au Canada. Pour nous, l'électro-carburant est la voie à emprunter, dans le secteur de l'aviation, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon substantielle », a ajouté M. Paquin.

« La voie du PtL est l'une des plus prometteuses qu'il soit pour la décarbonation des carburants durables », a déclaré Alexandru Iordan, chef des opérations du Consortium SAF+, « en utilisant de l'hydrogène vert, elle accélère le développement de cette importante filière énergétique dans les années à venir ».

Un effort collectif pour une transition énergétique optimale

« Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de notre consortium, les gouvernements du Québec et du Canada qui ont contribué à faire de cette étape importante un véritable succès. Grâce à leur support et sachant que la demande de SAF dans le secteur de l'aviation va presque doubler chaque année pendant les 30 prochaines années; de telles solutions placeront Montréal comme une plaque tournante de l'aviation responsable au Canada contribuant ainsi à une transition énergétique en marche, tout en aidant nos gouvernements à atteindre leurs objectifs de réduction en matière de changement climatique », a conclu M. Paquin.

Citations des membres du consortium

« Airbus est pleinement engagé dans la décarbonisation du transport aérien et estime que les Carburants d'Aviation Durable ("SAF") ont le potentiel de devenir un des moteurs majeurs dans la réduction des émissions de CO2 dans l'aviation commerciale - pour les flottes existantes et futures. Le SAF est une solution prête à être utilisée dès aujourd'hui par le secteur aérien. Nos avions sont déjà capables d'intégrer un mélange à hauteur de 50% de SAF et notre objectif est d'atteindre une compatibilité à hauteur de 100% d'ici 2030, sachant que ces SAF peuvent réduire aujourd'hui de 80 % les émissions de CO2 (sur le cycle de vie) et être proches dans le futur de 100 % avec des électro-carburants produits avec de l'hydrogène vert et de la capture de carbone, » a déclaré Steven Le Moing, responsable du programme des Nouvelles Énergies chez Airbus.

« C'est pour cela que nous sommes particulièrement fiers de travailler avec le Consortium SAF+ car soutenir l'innovation et la production de SAF dans le monde est au cœur de la stratégie de décarbonisation d'Airbus. »

« Nous sommes très heureux de soutenir depuis le début cette initiative structurante pour Montréal. Le Consortium franchit aujourd'hui une étape de premier ordre qui débouchera sur une solution concrète de carburant d'aviation durable dont nous serons le premier utilisateur lorsque celle-ci sera commercialisée. Nous croyons fermement à l'avenir du SAF car, à l'heure actuelle, c'est un des moyens les plus prometteurs pour réduire nos émissions de carbone et nous devons en accélérer le développement. Nous gardons le cap sur notre engagement fort et durable à diminuer le plus possible notre impact sur les changements climatiques », a indiqué Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat.

« Ces premiers pas nous permettent de positionner le Québec comme l'un des chefs de file d'une relance verte et durable. En capturant le CO2 qui aurait été libéré dans l'atmosphère pour lui donner une seconde utilisation, nous confirmons la volonté de l'écosystème de faire preuve d'audace et de créativité pour accélérer notre transition vers une industrie aérospatiale plus durable. Nous contribuons également à créer un bassin d'emplois innovants et inédit pour la relève de demain », a mentionné Suzanne Benoît, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« ADM est engagée à travailler activement avec ses partenaires pour soutenir des initiatives qui contribuent à réduire l'impact environnemental des activités aériennes et qui permettent de faire rayonner le savoir-faire québécois à l'international. En tant que membre du consortium, notre organisation est fière de soutenir cette technologie innovante de carburant propre à base de CO2. Cette première livraison nous laisse présager le début d'une petite révolution des plus positives dans l'industrie », a souligné Martin Massé, vice-président, Développement durable chez ADM Aéroports de Montréal.

« Une révolution en aviation, voilà l'essence même de l'annonce d'aujourd'hui. En s'attaquant aux rejets polluants du secteur, par l'entremise du projet Valorisation carbone Québec (PVCQ), le groupe de recherche en génie chimique de Polytechnique Montréal a placé son expertise au service d'une innovation fortement stratégique pour l'action climatique. Nous remercions le gouvernement du Québec pour l'aide financière accordée au PVCQ dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. L'appui à la recherche et au développement de solutions technologiques de capture et de valorisation de dioxyde de carbone est essentiel pour ouvrir de nouveaux marchés pour l'économie du Québec et aide les grands émetteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre », a mentionné Louis Fradette, professeur titulaire au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal.

« L'approche technologique de SAF+ offre une réduction importante des GES et contribuera grandement à l'effort de décarbonisation de l'économie. En tant que firme de génie conseil d'expertise, BBA est déterminée à prendre part au plan d'affaires pour notre planète. Nous sommes fières d'y participer une fois de plus en aidant des esprits ingénieux et passionnés comme SAF+ à mettre en œuvre leurs technologies novatrices qui façonneront un monde plus résilient », a affirmé Lyne Ricard, directrice de ligne d'affaires - carburants durables, pétrole et gaz chez BBA.

À propos de SAF + CONSORTIUM

SAF+ CONSORTIUM est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement de carburants propres produits à l'aide de la capture des émissions de CO2 de sources industrielles. Elle réunit des acteurs de premier plan qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation afin d'offrir aux Canadiens une solution commerciale durable pour les vols à faible émission de carbone. Pour plus d'information, visitez safplusconsortium.com

