Une première : plus de la moitié des ménages du Québec possèdent désormais un chat ou un chien

LAVAL, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Un nouveau sondage Léger1 commandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux2 nous indique que pour la première fois au Québec, plus de la moitié des ménages (52 %) hébergerait un chat ou un chien. En légère hausse d'environ 200 000 animaux depuis le début de la pandémie, on estime qu'ils sont désormais plus ou moins 3 250 000 au Québec.

À noter que l'essentiel de cette augmentation provient de la forte croissance des chats présents dans 36 % des foyers comparativement à 31 % en janvier 20203.

En ce qui concerne les chiens, le sondage mentionne qu'ils n'ont pas connu la même hausse de popularité, leur représentation dans les foyers étant même légèrement en baisse passant de 28 à 25 %. Voici d'autres informations disponibles :

On évalue la population féline québécoise à 2 134 000 et la population canine à 1 118 000.

la population canine à 1 118 000. 10 % des foyers québécois hébergent à la fois un chat et un chien.

Si les chiens sont aussi populaires chez les hommes que chez les femmes, les chats le sont nettement plus chez les femmes (42 %) que chez les hommes (31 %).

47 % des ménages avec des enfants possèdent au moins un chat comparativement à 33 % sans enfants.

31 % des ménages avec des enfants possèdent au moins un chien comparativement à 22 % sans enfants.

Les chats sont de toute évidence plus en vogue chez les 18-34 ans (48 %) et beaucoup moins chez les 55 ans et plus (26 %).

Les chiens sont plus répandus dans le groupe des 35-54 ans (29 %) et moins chez les 55 ans et plus (19 %).

C'est dans la communauté métropolitaine de Québec que les chats sont les moins représentés avec seulement 29 % des résidences. Il en va de même avec les chiens qui ne sont présents que dans 19 % des ménages.

Par ailleurs, un autre sondage publié en février 2021 pour le compte du Canadian Animal Health Institute4, indiquait qu'à l'échelle canadienne, le pourcentage de ménages avec au moins un chat ou un chien se situait à 58 %. Les chats sont présents dans 43 % des foyers et les chiens dans 37 %. Tout comme au Québec, les résultats de ce sondage confirmaient qu'en plein milieu de la pandémie de la COVID-19, la popularité des chats avait augmenté davantage que celle des chiens. Même son de cloche du côté des fabricants de nourriture destinée aux établissements vétérinaires qui mentionnent que la croissance des ventes fut plus marquée chez les chats que chez les chiens entre août 2020 et août 2021.

Afin de mieux comprendre le phénomène, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) publiera prochainement les conclusions d'une autre enquête réalisée auprès de 800 Québécois ayant adopté un chat ou un chien lors des 18 premiers mois de la pandémie. Il y sera, entre autres, question des raisons de l'adoption, de la race, du prix d'achat, de l'endroit et du temps d'attente avant l'acquisition de l'animal.

1. Sondage web de la firme Léger réalisé du 24 au 27 septembre 2021 auprès de 1 000 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. En considérant, selon www.stat.gouv.ca, une estimation de 3 729 956 ménages au Québec en 2021.

2. L'AMVQ en pratique des petits animaux est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 900 médecins vétérinaires québécois pratiquant dans le domaine des animaux de compagnie au Québec. Pour plus d'informations sur ce sondage et sur l'AMVQ: www.amvq.quebec

3. Sondage web de la firme Léger réalisé du 10 au 14 janvier 2020 auprès de 1 003 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3,4 %, 19 fois sur 20. En considérant, selon www.stat.gouv.ca, une estimation de 3 690 000 ménages au Québec en 2019.

4. Sondage 2020 Pet Population Survey publié le 15 février 2021 par la CAHI (Canadian Animal Health Institute) et réalisé par la firme Kynetec auprès de 3 500 propriétaires d'animaux à la grandeur du Canada.

