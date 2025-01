Tendance à la baisse du nombre de chats au Québec

LAVAL, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage Léger1, commandé par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux2, démontre que, pour la première fois depuis des années, le nombre de chats semble à la baisse au Québec. Cette tendance s'expliquerait par une diminution du nombre de ménages possédant plus d'un chat.

Bien que le pourcentage de foyers québécois qui comptent actuellement au moins un chat (33 %) semble assez stable depuis l'an dernier, la proportion de ceux qui en possèdent deux ou plus a atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans, soit 11 %.

Cela a pour résultat qu'on estime qu'il y aurait maintenant dans les foyers québécois environ 1 782 000 chats, comparativement à plus de deux millions en 20233.

Ces chiffres sont préoccupants, d'autant plus qu'en 2023, l'Association des médecins vétérinaires du Québec avait mentionné son inquiétude en indiquant que « la hausse générale du coût de la vie pourrait éventuellement obliger certains propriétaires à faire des choix difficiles concernant leur fidèle compagnon. Des décisions qui pourraient affecter directement leur qualité de vie et leur santé, mais aussi intensifier le nombre d'abandons, et même d'euthanasies".

Or, les constats de ce récent sondage tendent à confirmer les appréhensions soulevées à l'époque, et l'accroissement du nombre de chats recueillis par des refuges ou des centres de gestion animalière au cours des derniers mois semble aller dans le même sens.

Heureusement, pour l'instant, les chiens semblent résister à ce phénomène d'abandon, puisque le sondage précise qu'ils sont présents dans 28 % des foyers. La population canine est actuellement estimée à 1 388 000 individus, comparativement à 1 193 000 en 20233.

Si les chats paraissent être les premières victimes de l'augmentation générale du coût de la vie, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux indique qu'il faut rester vigilant, car éventuellement les chiens pourraient aussi en faire les frais.

Il est donc essentiel de bien réfléchir avant de choisir un nouveau compagnon. À cet effet, l'AMVQ a mis à jour pour 2025 ses fiches d'évaluation du coût d'entretien d'un chat et d'un chien selon les différentes étapes de leur vie. Ces fiches permettent d'élaborer un plan financier réaliste afin de subvenir aux besoins de nos animaux de compagnie, de voir à leur bien-être et de les garder en santé le plus longtemps possible. On estime qu'il faut s'attendre à devoir investir, cette année, entre 1 751 $ et 2 108 $ pour assurer les besoins essentiels d'un chat adulte et en santé. Pour en savoir plus sur ces fiches, rendez-vous sur le site www.amvq.quebec.

Si, durant l'année à venir, vous envisagez d'adopter un chien ou un chat pour profiter des nombreux bienfaits qu'un tel animal procure et pour lui offrir une belle vie, n'hésitez pas, avant toute prise de décisions, à consulter un médecin vétérinaire. Ce dernier pourra vous conseiller sur vos obligations et les démarches à suivre pour que le tout s'effectue de manière harmonieuse pour vous et votre animal. Il sera également en mesure de vous diriger vers des éleveurs responsables ou encore des refuges qui regorgent malheureusement d'animaux abandonnés et qui ne demandent qu'à être adoptés.

Voici d'autres informations intéressantes :

Chats

Les femmes (37 %) sont plus nombreuses à posséder un chat que les hommes (29 %).

On retrouve un seul chat dans 22 % des foyers québécois, deux chats dans 8 % des ménages, trois chats dans 2 % des foyers et quatre chats et plus dans seulement 1 % d'entre eux.

Bien que les chats soient toujours plus présents chez les 18-34 ans (38 %), c'est aussi dans ce groupe d'âge que la baisse s'est le plus fait sentir, puisqu'en 2023, les chats y étaient présents dans une proportion de 46 %. Chez les 35-54 ans, ils sont présents dans 36 % des ménages et chez les 55 ans et plus, dans 28 % des foyers.

C'est dans les ménages situés en milieu rural (41 %) que l'on trouve le plus de chats.

Les chats sont moins présents (25 %) dans les ménages où habitent des retraités.

Chiens

Les chiens sont plus populaires chez les 18-34 ans (38 %) en comparaison avec les 35-54 à (29 %) et les 65 ans et plus (17 %).

C'est dans les ménages de la communauté métropolitaine de Montréal que les chiens sont le moins présents (24 %) et dans l'ensemble des milieux urbains (22 %).

C'est dans les ménages (36 %) avec un revenu supérieur à 100 000 $ que l'on retrouve le plus de chiens.

Les chiens sont beaucoup plus présents (42 %) dans les foyers avec des enfants que dans ceux qui n'en ont pas (23 %).

Les chiens sont moins présents (18 %) dans les ménages où habitent des retraités.

La plus forte proportion de propriétaires de chiens (34 %) se situe chez ceux qui ont une scolarité de niveau primaire ou secondaire.

À noter que 11 % des foyers québécois hébergent à la fois un chat et un chien.

1. Sondage Web de la firme Léger réalisé du 6 au 9 décembre 2024 auprès de 1 011 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20, en considérant, selon www.stat.gouv.ca, une estimation de 3 749 035 ménages, ce qui donne une marge d'erreur de +/- 183 000 chats et 164 000 chiens. 2. L'AMVQ en pratique des petits animaux est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 1 000 médecins vétérinaires québécois pratiquant dans le domaine des animaux de compagnie au Québec. Pour plus d'informations sur ce sondage et sur l'AMVQ : www.amvq.quebec. 3. Sondage Web de la firme Léger réalisé du 3 au 5 novembre 2023 auprès de 1 015 Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale autour des proportions est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20, en considérant, selon www.stat.gouv.ca, une estimation de 3 749 035 ménages au Québec.

