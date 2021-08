Mitsubishi Motors est réputée pour ses véhicules aventuriers, conçus pour explorer le monde en tout confort et sécurité. Cependant, de nombreux endroits distants, y compris les plages, les parcs et les zones rurales, n'ont pas d'adresses postales et les codes postaux couvrent souvent des zones plus vastes. Même dans les villes modernes, les adresses sont étonnamment peu fiables dans un système de navigation. Les noms de rue sont souvent dupliqués : il y a 2 022 rues Second au Canada, et 1 914 rues First, ce qui rend les erreurs de saisie fréquentes. La précision est également un problème, car les recherches d'adresses font généralement tomber les épingles au centre des bâtiments. Cela entraîne des frustrations de navigation lorsqu'on essaie de trouver une entrée spécifique, surtout pour les grands centres commerciaux, les stades et les entrepôts qui ont plusieurs entrées.

Dans un véritable esprit d'aventure et d'innovation, Mitsubishi Motors s'est associée à what3words pour introduire cette technologie de localisation unique en 17 langues à l'Eclipse Cross* renouvelé, de l'anglais au français en passant par le finnois et le thaïlandais. what3words permet aux conducteurs de se rendre dans des endroits hors des sentiers battus sans avoir d'adresse, et de localiser des endroits précis tels que des entrées spécifiques et des espaces de stationnement. La technologie de suggestion automatique de what3words aide les conducteurs à identifier et à corriger toute erreur de saisie, afin qu'ils puissent partir en étant rassurés de se rendre à la bonne destination. Dans une première mondiale, what3words fonctionne hors ligne dans l'Eclipse Cross. Aucune application, donnée ou connexion cellulaire n'est nécessaire pour saisir ou naviguer vers une adresse what3words.

« L'acheteur de l'Eclipse Cross est un aventurier, donc, avec notre première introduction de la navigation dans le véhicule cette année, nous voulions l'aider à se rendre n'importe où, que ce soit en dehors du réseau ou au cœur de la ville. what3words permet d'explorer et, avec 17 langues intégrées dans la navigation, il reconnaît également la profondeur et l'étendue de notre bassin de clients ici au Canada et dans le monde entier », a déclaré Matt Loptson, vice-président, Planification de l'entreprise et des produits, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Minoru Uehara, spécialiste des produits en chef de Mitsubishi Motors Corporation, a expliqué que : « Nos conducteurs aiment explorer, et what3words garantit qu'ils aient toujours le contrôle de la destination de leur prochaine aventure. what3words est à l'avant-garde de la technologie de navigation embarquée et nous sommes ravis de présenter cette fonctionnalité à nos clients. »

Chris Sheldrick, président et chef de la direction et cofondateur de what3words, a ajouté « qu'il peut être difficile et frustrant d'entrer une adresse dans un système de navigation et que plusieurs des endroits les plus incroyables du monde n'ont pas d'adresse géographique. Même si vous disposez d'un numéro de bâtiment, d'une adresse et d'un code postal, vous risquez encore d'être coincé à conduire en essayant de trouver l'emplacement exact de l'entrée. À présent, lorsqu'un conducteur saisit une adresse what3words, il peut être sûr que la localisation est précise à 3 mètres près à tout coup, et il lui suffit d'entrer « status.deep.mountain ».



what3words est utilisé par des entreprises dans le monde entier, des applications de covoiturage, des entreprises de livraison, des hôtels, des stades de sport et des services d'urgence. Les partenaires nationaux comprennent plus de 40 centres de communication à travers le Canada, les parcs de l'Ontario et l'Association forestière du Manitoba. Les particuliers utilisent également l'application gratuite what3words pour naviguer plus facilement dans le monde et pour rencontrer des amis dans des endroits sans adresse comme les parcs et les plages.

* Navigation livrable avec la version GT.

Notes au rédacteur

what3words est disponible dans le Mitsubishi Eclipse Cross en danois, allemand, anglais, espagnol, finnois, français, indonésien, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, thaïlandais et turc.

À propos de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. VVMC a une gamme de véhicules composée de la sous-compacte à hayon Mirage, du multisegment sous-compact RVR, de l'Eclipse Cross, du tout nouveau Outlander, et de l'Outlander PHEV, le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. VVMC soutient ses concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés. Pour plus d'informations et d'images, visitez Mitsubishi-motors-pr.ca

*JATO, selon les ventes de 2020

À propos de what3words

Trouvez votre adresse what3words ici .

Cofondé à Londres en 2013 par Chris Sheldrick, what3words est la façon la plus simple de parler de localisation. Le système couvre le monde entier, ne nécessite jamais de mise à jour et fonctionne hors ligne. Une adresse what3words est un moyen convivial de partager des lieux très précis avec d'autres personnes, ou de les saisir dans des plateformes et des machines telles que des applications de covoiturage ou des caisses de commerce électronique. Il est optimisé pour la saisie vocale et contient un système intégré de prévention des erreurs qui permet d'identifier et de corriger immédiatement les erreurs de saisie.

L'application gratuite what3words, disponible pour iOS et Android , et la carte en ligne permettent aux gens de trouver, de partager et de naviguer vers les adresses what3words dans plus de 45 langues à ce jour. Des millions d'adresses what3words sont utilisées dans le monde, avec des milliers d'entreprises qui les utilisent pour économiser de l'argent, être plus efficaces et offrir une meilleure expérience client. what3words peut s'intégrer dans des applications, des plateformes et des sites Web avec quelques lignes de code seulement. Les produits sont disponibles gratuitement ou pour une somme symbolique pour les ONG qualifiés. Parmi ses partenaires figurent Mercedes-Benz, Triumph Motorcycles, Premier Inn, l'AA et de nombreux services d'urgence à travers le monde.

what3words compte une équipe de plus de 100 personnes, réparties dans des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et à Oulan-Bator (Mongolie). La société a amassé plus de 80 millions de livres sterling auprès d'investisseurs tels qu'Intel, Aramex, Deutsche Bahn, Subaru et le Sony Investment Fund.

SOURCE Mitsubishi Motor Sales of Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Michelle Lee-Gracey, Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc., 905-483-3569 / [email protected], Communiqué de presse et images haute résolution disponibles au https://www.mitsubishi-motors-pr.ca/?lang=fr ; Miriam Frank, [email protected], images haute résolution disponibles ici (https://drive.google.com/drive/folders/13jOo5nYFsoU1mMTBylAh_GRzRcNzjFny).

Liens connexes

www.mitsubishi-motors.pr.ca