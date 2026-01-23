Une première journée de grève en vue pour les cols bleus de Montréal

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) a déposé un avis de grève pour la tenue d'une journée de grève de 24 heures, laquelle se déroulera du mercredi 4 février, à compter de 6 h, jusqu'au jeudi 5 février, à 5 h 59.

Il s'agira de la toute première journée de grève des cols bleus de la Ville de Montréal depuis 2009. Cette mobilisation vise à dénoncer le cadre financier imposé par la Ville de Montréal qui, s'il demeure inchangé, mènera à l'appauvrissement des travailleuses et des travailleurs dans un contexte marqué par une crise importante du coût de la vie.

« Le cadre financier actuel de la Ville ne permet pas de protéger le pouvoir d'achat de ceux et celles qui font fonctionner Montréal au quotidien. Dans cette période inflationniste que nous vivons depuis des années, ce cadre-là est inacceptable », affirme le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon.

Rappelons que mercredi dernier, le syndicat a tenu une action de visibilité afin de dénoncer le manque d'avancée à la table de négociation et la distance flagrante qui subsiste entre les propos rassembleurs de la mairesse de Montréal en public et les discussions qui piétinent avec les personnes représentantes patronales en privé.

« Nous sommes toujours disponibles pour négocier et l'objectif est de parvenir à une entente de principe, mais pas à n'importe quel prix. On ne négociera pas notre appauvrissement », poursuit Jean-Pierre Lauzon.

Dans l'état actuel des choses, le syndicat prévoit intensifier ses moyens de pression dans les prochaines semaines et espère ainsi provoquer un véritable déblocage.

Rappelons que la convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2024 et que les parties ont tenu des dizaines de rencontres de négociation et de médiation depuis.

