Une première historique au pays - Du 26 août au 12 septembre 2026 : le WSOP Super Circuit s'arrête au Canada avec plus de 14 millions de dollars en bourses garanties

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Pour la toute première fois de son histoire, le WSOP Super Circuit (World Series of Poker) fera escale au Canada. Du 26 août au 12 septembre 2026, le Playground, situé à seulement 20 minutes au sud de Montréal, accueillera ce prestigieux festival international de poker, reconnu comme l'un des plus importants circuits de tournois au monde.

Pendant 18 jours, des joueurs amateurs et professionnels provenant des quatre coins du monde se réuniront à Playground pour participer à un festival d'exception comprenant 18 tournois officiels du WSOP Super Circuit, au terme desquels seront remis les prestigieux anneaux d'or du WSOP Super Circuit. Les participants auront également de nombreuses occasions de se qualifier pour les plus grands rendez-vous du calendrier des World Series of Poker grâce à une vaste programmation de tournois satellites.

Le point culminant du festival sera le Main Event de 5 000 $, doté d'une bourse garantie de 10 000 000 $, soit la plus importante garantie jamais offerte dans le cadre d'un tournoi de poker au Canada.

Au total, le WSOP Super Circuit Canada offrira plus de 14 000 000 $ en bourses garanties, établissant un nouveau sommet dans l'histoire du poker canadien. Cet événement d'envergure internationale placera une fois de plus Kahnawake, le Québec et le Canada au cœur de la scène mondiale du poker, tout en consolidant la réputation de Playground comme destination de poker de premier plan en Amérique du Nord.

« L'arrivée du WSOP Super Circuit au Canada marque un moment historique pour notre industrie et pour les passionnés de poker partout au pays. Nous sommes fiers que le Québec ait été choisi pour accueillir cette toute première édition canadienne et enthousiastes à l'idée d'offrir aux joueurs une expérience digne des plus grands événements de poker au monde. »

-- Sarne Lightman, directeur général de GGPoker

Avec ses tournois de championnat, ses bourses garanties record, ses prestigieux anneaux d'or du WSOP Super Circuit et ses nombreuses possibilités de qualification pour les plus grands tournois de poker au monde, le WSOP Super Circuit Canada est appelé à devenir la plus importante série de tournois de poker jamais présentée au Canada.

À propos des World Series of Poker (WSOP)

Les World Series of Poker (WSOP) constituent la marque la plus prestigieuse du poker professionnel à l'échelle mondiale. Le WSOP Super Circuit représente le plus haut niveau du circuit WSOP et propose d'importantes bourses garanties, les très convoités anneaux d'or du WSOP Super Circuit, ainsi qu'une qualification pour le prestigieux Tournament of Champions.

Les World Series of Poker sont propulsées par GGPoker, la plus grande communauté de poker en ligne au monde, où les joueurs s'affrontent, échangent et célèbrent leur passion pour le jeu. Grâce à GGPoker, les joueurs du monde entier peuvent participer à des événements officiels des WSOP ainsi qu'à des tournois satellites, leur offrant la possibilité de se qualifier pour les plus prestigieux championnats des WSOP et de compétitionner pour les convoités bracelets des WSOP.

Information et inscription :

https://www.playground.ca/poker/tournaments/wsop-super-circuit-canada-2026

SOURCE WSOP Super Circuit

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