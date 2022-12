Une première convention pour les pompiers et pompières de Lacolle

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentant(e)s du Syndicat des pompiers et pompières de la Municipalité de Lacolle, dans le sud de Montréal, ont signé leur première convention collective.

Représenté(e)s par le Syndicat canadien de la fonction publique depuis mars 2022, ces pompiers et pompières, qui sont également les premier(e)s répondant(e)s d'urgence de la Ville de Lacolle, avaient entériné à 80 % une entente de principe conclue entre les parties le 3 novembre dernier.

D'une durée de six ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, la convention prévoit une augmentation salariale globale de 22 %, l'ajout de deux postes de pompier(e)s de garde interne du lundi au vendredi ainsi qu'une prime de garde externe.

Celle-ci comporte aussi certaines bonifications relatives aux périodes de vacances pour les personnes salariées de garde interne et celles à statut temporaire. De plus, l'employeur haussera sa participation au REER collectif de 2 % à partir de 2025.

« Les rencontres se sont déroulées dans le respect. Les deux parties ont fait preuve d'ouverture et le résultat est satisfaisant pour tout le monde », a déclaré Caroline Labelle, conseillère syndicale du SCFP.

