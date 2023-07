Une première convention collective pour les cols bleus et cols blancs de la Municipalité d'Oka

OKA, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - La trentaine d'employé(e)s cols bleus et cols blancs de la Municipalité d'Oka, située dans la MRC de Deux-Montagnes dans la région des Laurentides, ont finalement leur première convention collective. Celle-ci a été signée aujourd'hui par les représentant(e)s du syndicat et de la Municipalité.

Ce premier contrat de travail, d'une durée d'un peu plus de cinq ans, prévoit des hausses salariales totales de 21,2 %. De plus, la refonte des échelons salariaux fait en sorte que plus de la moitié des syndiqué(e)s recevront une augmentation supérieure au taux annuel négocié entre les parties.

Aussi, le régime de retraite et les congés personnels ont été améliorés ainsi que l'accessibilité aux vacances.

« Cette longue négociation aura été menée par des échanges ouverts et respectueux entre les parties. Les augmentations et l'ajustement de la grille salariale vont permettre aux membres de souffler avec l'inflation galopante des derniers mois. Nous pouvons nous réjouir d'être parvenus à une entente satisfaisante dans le cadre d'une première convention collective », a expliqué Jean-François Michaud, président de la section locale SCFP 5468.

