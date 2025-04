Une première convention collective est conclue au HEC

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - C'est cet après-midi que les membres du Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 5561, représentant les employé(e)s de soutien manuel de la Corporation de l'École des hautes études commerciales de Montréal, ont voté en faveur de l'entente de principe dans une proportion de 96 %.

« Ce fut une longue négociation et nous avons dû contrer de nombreuses demandes de la part de l'employeur qui cherchait à diminuer les conditions de travail des employés. Notre détermination et notre patience auront permis d'obtenir une première convention collective qui maintient les avantages dont bénéficiaient les membres », d'affirmer Stéphane Martineau, président de la section locale 5561.

Le contrat de travail de trois ans prendra fin le 31 mai 2027 et comprend des augmentations salariales concurrentielles ainsi qu'un rattrapage pour certains corps de métiers.

« Nous nous assurons d'une paix industrielle jusqu'en 2027. Nous en profiterons pour démontrer à l'employeur que les salariés des HEC apportent beaucoup à l'université et que le recours à outrance à la sous-traitance n'est pas une voie à emprunter », d'ajouter Éric Boileau, vice-président du syndicat.

Rappelons que c'est le premier groupe à se syndiquer dans l'histoire de cette université. La section locale a obtenu son accréditation en mai 2024. La négociation a nécessité 15 séances, dont les 4 dernières ont eu lieu en conciliation.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 11 350 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514-885-4733, [email protected]