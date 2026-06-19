Une première chez St-Hubert : une gâterie pour chiens inspirée de sa célèbre sauce BBQ

BOISBRIAND, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de son 75e anniversaire, St‑Hubert avait envie de célébrer avec tous les membres de la famille, sans exception. Fidèle à son désir de collaborer avec des marques d'ici, l'entreprise est fière d'annoncer un partenariat inédit avec Mondou, bannière bien établie et reconnue à travers le Québec dans le domaine des produits pour animaux de compagnie.

De cette association est née une création aussi originale que savoureuse pour vos toutous : la Croquetterie St-Hubert. Inspirée de la célèbre saveur de poulet sauce BBQ, cette gâterie pour chiens, imaginée en collaboration avec l'agence LG2, est offerte dans un format pratique de 100 g. De quoi faire saliver même les plus exigeants des compagnons à quatre pattes.

« Dans notre objectif de faire plaisir à nos clients, nous trouvions ludique de proposer une gâterie à la saveur de St-Hubert à notre animal favori. Pour souligner notre 75e anniversaire, nous sommes fiers de nous associer à une entreprise aussi réputée que Mondou. Pour une fois, ils ont le droit de manger eux-aussi du St-Hubert, un moment gourmand aux couleurs de St‑Hubert », souligne Richard Scofield, président de St‑Hubert.

« S'associer à St-Hubert pour ses 75 ans est un privilège pour Mondou, puisque nous partageons une proximité unique avec les familles d'ici et un précieux héritage entrepreneurial québécois, affirme Sophie Provencher, cheffe de la direction du Groupe Legault. Cette gâterie, en édition limitée, sous notre marque exclusive Petstory est un véritable cadeau pour notre clientèle commune. C'est une façon complice, et surtout très amusante, de permettre aux Québécois de gâter leurs compagnons à quatre pattes en les invitant, eux aussi, à prendre part à cette grande célébration. »

Une gâterie pour les fins palais à quatre pattes

Offerte dès le 22 juin, la Croquetterie St‑Hubert sera disponible dans les restaurants St‑Hubert du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, ainsi que dans plus de 100 magasins Mondou partout au Québec.

Cette gâterie sera offerte pour un temps limité, jusqu'à épuisement des stocks en restaurant et en livraison.

À propos de Groupe St-Hubert

St-Hubert est la rôtisserie par excellence depuis 1951. Fondées à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprennent aujourd'hui 119 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui servent annuellement plus de 21 millions de repas. Notre service attentionné et nos ingrédients de qualité supérieure ont fait la renommée de nos plats, qu'ils soient servis dans nos restaurants, livrés à la maison par notre célèbre flotte de voitures jaunes carboneutre ou cuisinés chez vous avec nos produits d'épicerie. Notre siège social est situé à Boisbriand et le Groupe St-Hubert compte plus de 7 000 employés auprès de nos deux divisions : la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Notre division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques chez les marchands d'alimentation à travers le Canada. On s'implique aussi socialement dans nos communautés, notamment à travers la Fondation St-Hubert et nos nombreuses initiatives écoresponsables. Notre mission : livrer du bonheur!

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être des animaux de compagnie. Depuis son acquisition par la famille Legault en 1983, Mondou a connu une croissance remarquable, passant d'un seul magasin à plus de 100 établissements à travers le Québec et regroupant aujourd'hui plus de 1 300 employés. Le bien-être animal est au cœur de ses valeurs, et l'entreprise s'engage activement auprès de nombreux refuges et organismes partenaires. Grâce à son expertise, à son implication communautaire et à la qualité de son offre, Mondou s'est imposée comme un leader incontesté dans son domaine depuis plus de 85 ans.

SOURCE Groupe St-Hubert

Source : Groupe St-Hubert; Renseignements et demandes d'entrevues : Josée Vaillancourt, Directrice, Communications & Fondation St-Hubert, [email protected], T. : 450 688-4400 poste 2104